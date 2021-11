Vidéo : La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d'un fan pendant un concert (NSFW) Posté par Skwatek

Pour un public averti

La chanteuse Sophia Urista, du groupe de rock Brass Against, pisse sur le visage d'un fan invité à monter sur scène pendant un concert au festival Welcome to Rockville 2021 à Daytona Beach, en Floride.





Vidéo (1mn1s) : La chanteuse Sophia Urista pisse sur le visage d'un fan (NSFW)





Vidéo : Une danseuse fait pipi sur un mec à Las Vegas Vidéo : Klaxonner un squelette d'Halloween Vidéo : Il urine pendant son arrestation

25 commentaires Auteur Conversation Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 953 Karma: 600 En ligne ! Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 ok.....







Sérieux?.... Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 113 Karma: 237 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 C'est le côté obscur du Rock n Roll ... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 782 Karma: 1471 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 Mais ... Mais non ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 255 Karma: 971 En ligne ! Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 Le mec a une go pro .... WHERE IS THE POV ???? themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 219 Karma: 402 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 Pour voir le fin mot de l'histoire j'ai tapé machinalement : "Sophia Urina " zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 971 Karma: 3393 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 ben quoi? c'est TRES BON l'urine!



15 - l'urine et nous. Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 113 Karma: 237 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 11 Encore heureux que ce n'était pas Sophia Tourista ! Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1686 Karma: 1949 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 122 Karma: 1176 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 3 Pisse and love Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 146 Karma: 272 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 Offre: vessie pleine

Demande: soif

=Échange de bon procédé alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 9632 Karma: 4265 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 5 Va expliquer aux intégristes religieux que notre monde occidental n'est pas décadent ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6869 Karma: 2091 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 C'est représentatif du niveau où se situe la culture américaine dominante aujourd'hui. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2680 Karma: 6690 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 le fan lui avait peut être demandé une mousse à la pistache ? DK444 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2021 Envois: 2 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 Ca va, elle aurait pu s'appeler Sophia Turista. Et là pas la même limonade... Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3194 Karma: 4058 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 3 Vous navigateur est trop vieux Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 824 Karma: 3220 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 2

PEF Non mais ça va pas !? TitanTopRunner Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2019 Envois: 20 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 Et les gestes barrière alors...?!? Meheuuu... ^^



Après le concert bourré de messages satanistes où il y a eu des morts la semaine dernière, les concerts aux states ne savent plus quoi inventer pour être transgressifs... Font pitié... kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 187 Karma: 434 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 Security get him the fuck our of here. Get the fuck out of here !! You're done.



Charmante demoiselle Citation :Charmante demoiselle lolo68 Je m'installe Inscrit le: 7/6/2016 Envois: 152 Karma: 83 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 J'ai cru un moment que c'était une blague quand j'ai lu le titre...mais elle l'a fait...mais mais c'est degueulasse...je suis surpris que personne ne réagisse... Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 206 Karma: 145 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 2 Alala, les fantasmes et les petits plaisirs de chacun. Il y a une partie du "jardin secret" des petites envies de chacun qu'il vaut mieux garder pour le cadre privé. Ça surprend mois de monde. Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 1030 Karma: 1472 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 1 Non mais quand t'as la chance de faire la première partie Européenne de Tool 2022 bordel t'essayes de te "retenir" 10 min. Bon courage niveau ambiance dans le groupe après ça.



Je regarde pas, c'est dégueulasse. Et pourtant je me suis fais ej***** dessus par Till Lindemann à Bercy, bon c'était un canon à mousse. Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 65 Karma: 52 Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1690 Karma: 1080 En ligne ! Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0 La pisse bien chaude, ca fait du bien et très pratique quand on est en plein concert et qu'on peut pas aller aux toilettes.



Faudrait faire un peu de sadomasochisme les gars pour vous décoincer. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 754 Karma: 639 En ligne ! Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0

@Kaggan

Alala, les fantasmes et les petits plaisirs de chacun. Il y a une partie du "jardin secret" des petites envies de chacun qu'il vaut mieux garder pour le cadre privé. Ça surprend mois de monde.



Ça sent le vécu ! Citation :Ça sent le vécu ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2268 Karma: 4917 En ligne ! Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... Re: La chanteuse Sophia Urista urine sur le visage d&apos... 0



Elle sauve une vie et tous le monde l'engueule !



Le gars c'est malencontreusement fait piquer par une méduse, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans un concert.





Elle a juste proposé de l'aider !











*Mr Premier degré est prié de passer son chemin* Eh bah bravo !Elle sauve une vie et tous le monde l'engueule !Le gars c'est malencontreusement fait piquer par une méduse, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans un concert.Elle a juste proposé de l'aider ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.