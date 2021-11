Vidéo : Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au mauvais endroit Posté par Skwatek

Une serveuse prépare un plateau d'assiettes sur un bac dans un restaurant. Mauvaise idée.



Vidéo (15s) : Une serveuse prépare un plateau d'assiettes (Fail)





Auteur Conversation LeFreund Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0

C'est lui qui va être content (c'est pas un bac mais une poubelle) :

zoneh Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0 Il suffit de tout ramasser et de dire que c'est une assiette déstructurée! C'est un concept Bricci Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0 Si elle était en période d'essai, il ne lui reste plus qu'à passer à la compta... kpouer Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0



- Au moins elle n'aura rien à nettoyer.



Si on veux rester positif :- Au moins elle n'aura rien à nettoyer. dtclulu Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0



tellement l'habitude de jeter à la poubelle ce que les clients ne mangent pas qu' elle gagne du temps en jetant directement les plats , malin ! Kwisatz Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 2 tryfax Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 1 si c'était le seul endroit viable pour faire ça c'est qu'il y a un pti soucis d'organisation quand même ! Jinroh Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0

@Bricci

Si elle était en période d'essai, il ne lui reste plus qu'à passer à la compta...

Boaf dans les restaurants les periodes d essai c est souvent du travail gratuits

Cela dits, je la plains Gudevski Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0

"Cela dits, je la plains"

Justement puisqu'elle a vidé les assiettes. Kendaar Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 1 c'est quand meme triste toutes ces assiettes bien garnies, ça avait l'air tellement bon Lester_Chaykin Re: Une serveuse prépare un plateau d'assiettes au m... 0 @tryfax Et si ce n'est pas l'endroit qu'on lui a indiqué pour faire cela alors c'est elle qui a un souci... On ne saura jamais.

Comment ça ma réponse n'a aucun intérêt...



