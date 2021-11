Vidéo : Une fille boit un grand verre de bière Posté par Skwatek

Une fille boit un très grand verre de bière à la terrasse d'un bar.







Vidéo (21s) : Une fille boit une grande bière





Auteur Conversation Guifox Je m'installe Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 106 Karma: 293 Re: Une fille boit un grand verre de bière 16 Une fille gaspille une grande bière* Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3440 Karma: 2083 Re: Une fille boit un grand verre de bière 3 J'la reconnais, c'est Sophia Urista ! daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 177 Karma: 334 Re: Une fille boit un grand verre de bière 0

@Chrys77

J'la reconnais, c'est Sophia Urista !

C'est le making of Citation :C'est le making of Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4230 Karma: 3100 Re: Une fille boit un grand verre de bière 0 Elle va faire pipi partout après ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 826 Karma: 3221 Re: Une fille boit un grand verre de bière 3 Copieuse de Joey Tribbiani !

Joey Tribbiani - Drink a gallon of milk in 10 seconds?





wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 413 Karma: 391 Re: Une fille boit un grand verre de bière 1 Mais quel gâchis ! Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 643 Karma: 350 Re: Une fille boit un grand verre de bière 1 @wilburn Mais tellement !

Bon en même temps, vu le gabarit de la jeune femme, pas sûr qu'elle aurait survécu si elle avait fait un cul-sec...

Haut