Vidéo : Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur de « Je n'aime pas » Posté par Koreus

YouTube a décidé de retirer le compteur de Dislikes sous les vidéos. Un compteur bien pratique pour repérer les vidéos louches.



Vidéo (45s) : Quand YouTube supprime le compteur de Dislikes





Image : Un Fan d'Aya écrit un commentaire YouTube émouvant Image : Comment troller l'équipe de YouTube ? Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16016 Karma: 22158 En ligne ! Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 Je vois toujours le pouce en l'air ou en bas de mon côté, mais si c'est vraiment amené à être mis en place c'est une sacrée con*erie en effet ! LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5145 Karma: 13741 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 A quand la même chose sur Koreus? Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1687 Karma: 1954 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 1 Je ne me laisse pas de voir ces russes dansés tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2437 Karma: 3281 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 je voudrais mettre un pouce rouge vers le bas mais j'peu pas ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2682 Karma: 6690 En ligne ! Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 pas cons ces russes !!! essayez de boire un verre de vodka sans utiliser votre pouce , vous comprendrez ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1498 Karma: 4120 En ligne ! Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0

Les commentaires populaires ont une bonne note, les pires commentaires affichent simplement avec la note "0".



Ça évite d'attirer l'attention sur les pires commentaires.



Par contre, il nous manque un système de note sur les articles C'est un peu HS, mais je voudrais dire que j'apprécie le système de note de Koreus.Les commentaires populaires ont une bonne note, les pires commentaires affichent simplement avec la note "0".Ça évite d'attirer l'attention sur les pires commentaires.Par contre, il nous manque un système de note sur les articles Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 66 Karma: 52 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 C'est une erreur de la part de Youtube... Ils se mettent le doigt dans l'œil !!! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2272 Karma: 4922 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0

Fayot !



Blague à part, il faut faire un tour dans la chambre des liens pour trouver un système de notation pour les liens postés. Citation :Fayot !Blague à part, il faut faire un tour dans la chambre des liens pour trouver un système de notation pour les liens postés. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 208 Karma: 145 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 @corent2 Le choix de Koreus de ne pas afficher de note négative est très bien.

Après, il y a le même soucis que sur l'immense majorité des sites : les premiers commentaires sont les plus notés et donc les top com.

Après, sur Koreus, c'est moins grave car il y a rarement plus de 50 commentaires mais sur Youtube (ou à moindre mesure sur des sites comme Se Coucher Moins Bête), c'est très problématique. De bons commentaires constructifs et réfléchis sont noyé dans la masse et n'ont aucune chance d'être visible face à un "jador ta nouvèl koup de cheve" et ses 500 likes car il a été posté 3 minutes après la sortie de la vidéo.



Du coup, pourquoi ne pas afficher les commentaires dans un ordre aléatoire et ne rendre rendre visible que le top 3 des top com sans possibilité de voter + ou - dessus ? shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 719 Karma: 1352 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 Faut quand même apprendre à lire, comme c'est expliqué dans le titre et description de la vidéo, Youtube va supprimer le COMPTEUR et non le bouton "Je n'aime pas". Pour faire simple.... Il n'y aura plus moyen de savoir combien ont pas aimé la vidéo mais il sera toujours possible de cliquer sur le bouton (certainement pour que l'algorithme adapte les vidéos proposées à l'utilisateur uniquement). Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 832 Karma: 423 Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0 Mais noooon ils vont faire ça juste le temps de faire leur vidéo de Récap annuelle histoire que personne dislike et ensuite ils le remettront genre "histoire de faire un beau geste".. Youtube c'est devenu de la pure daube et on s'en passe plus facilement qu'on croit. Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 228 En ligne ! Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... Re: Quand tu découvres que YouTube a enlevé le compteur d... 0

@Kaggan



Du coup, pourquoi ne pas afficher les commentaires dans un ordre aléatoire et ne rendre rendre visible que le top 3 des top com sans possibilité de voter + ou - dessus ?



C'est une bonne idée pour les espaces de commentaires ou il y en a peu. Mais sur Youtube ou tu as parfois des milliers de commentaires, peu importe que tu les affiches dans l'ordre ou dans un ordre aléatoire, il faudrait être maso pour tout parcourir pour trouver les commentaires les plus intéressants...

C'est une bonne idée pour les espaces de commentaires ou il y en a peu. Mais sur Youtube ou tu as parfois des milliers de commentaires, peu importe que tu les affiches dans l'ordre ou dans un ordre aléatoire, il faudrait être maso pour tout parcourir pour trouver les commentaires les plus intéressants...