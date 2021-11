Vidéo : Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en enfermant un terroriste dans sa voiture (Angleterre) Posté par Karalol

À Liverpool, en Angleterre, le chauffeur de taxi David Perry déjoue un attentat-suicide en enfermant un terroriste dans sa voiture juste avant que celle-ci n'explose.



Vidéo (2mn54s) : Le courage d'un chauffeur de taxi déjouant un attentat-suicide





Bravo Mr Perry!

A part ça, il fait quoi le mec à la fin vers la voiture rouge?! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 310 Karma: 206 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 2 Contrairement à la description, je vois le chauffeur sortir après l'explosion, il a eu un sacré bol…ou le terroriste était un sacré toccard. saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 35 Karma: 118 En ligne ! Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0



A part ça, il fait quoi le mec à la fin vers la voiture rouge?! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 310 Karma: 206 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 2 Contrairement à la description, je vois le chauffeur sortir après l’explosion, il a eu un sacré bol…ou le terroriste était un sacré toccard. saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 35 Karma: 118 En ligne ! Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0 "David Perry a bondi hors du taxi et aussitôt verrouillé la voiture pour enfermer le kamikaze à l'intérieur"

Du coup ; qui sort du taxi après que la bombe ait explosé ??? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2713 Karma: 4615 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 1 On voit clairement le chauffeur sortir après l'explosion. Il semblerait plutôt qu'il a activé la sécurité enfant depuis l'intérieur ou quelque chose du genre, afin de s'enfermer avec le kamikaze. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 708 Karma: 1635 En ligne ! Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0 Ce n'est pas précise, le terroriste est mort ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 257 Karma: 980 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0 La vraie question; est ce que le terroriste Perry ? lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 841 Karma: 605 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 1 Dans les taxis anglais, il y a des vitres entre les passagers arrières et la zone conducteur... du coup, ça a pu avoir aider le chauffeur Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 609 Karma: 363 Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0

@LeFreund

Bravo Mr Perry!



A part ça, il fait quoi le mec à la fin vers la voiture rouge?!



Vu sa posture, je crois bien qu'il vomit...ça peut se comprendre, une fois que l'adrénaline retombe. Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1013 Karma: 1766 En ligne ! Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0 @Dudujones Dans tout les cas, le terroriste reste un tocard. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 161 Karma: 635 En ligne ! Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... Re: Un chauffeur de taxi déjoue un attentat-suicide en en... 0

D'après Michel qui l'a dit à Didier du pmu, y parait que c'est un coup des assurances, parce que si y a pu d'attentat ya pu de taxe attentat.



