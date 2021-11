Vidéo : Une BMW s'encastre contre le poteau d'un feu de circulation (Roumanie) Posté par Skwatek

Une BMW s'encastre contre le poteau d'un feu de circulation durant une course-poursuite avec la police dans les rues de Bucarest, en Roumanie.





Vidéo (57s) : BMW vs Poteau d'un feu de circulation





Sur le même sujet :

Vidéo : Accident avec une voiture « étincelante » Vidéo : Une voiture engagée sur un pont basculant Vidéo : Une voiture folle coupe un boulevard Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 987 Karma: 3438 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 6

@dtclulu

au moins , il s'est arrêté au feu rouge ...

hummmmm..... techniquement, je dirais plutôt que le feu rouge l'a arrêté!

Citation :hummmmm..... techniquement, je dirais plutôt que le feu rouge l'a arrêté!

13 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11826 Karma: 11984 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 1



C'est universel apparemment. C'est universel apparemment. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2691 Karma: 6771 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 au moins , il s'est arrêté au feu rouge ... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 987 Karma: 3438 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 6

@dtclulu

au moins , il s'est arrêté au feu rouge ...

hummmmm..... techniquement, je dirais plutôt que le feu rouge l'a arrêté!

Citation :hummmmm..... techniquement, je dirais plutôt que le feu rouge l'a arrêté! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 161 Karma: 605 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 1 faut dire aussi, difficile de conduire en étant allongé sur la banquette arrière... Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 295 Karma: 275 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 Je n'imagine même pas l'état du passager s'il y en avait eu un... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1564 Karma: 2815 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 1



45m c'est ca:

Le bout d'aile qui s'envole au moment de l'impact met près de 6 secondes a retomber soit a la louche une chute de 3 secondes soit 45m de hauteur. et une vitesse verticale de + de 100km/h45m c'est ca: Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 363 Karma: 314 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 Si vous regardez bien il y a une fuite d'huile vers la roue avant gauche. Je pense que c'est la raison de sa perte de contrôle: il a glissé sur sa propre huile. Pauvre Monsieur, vraiment pas de chance!



Edit: Et je crois qu'il y a une victime: Je vois plus le pigeon après sa tentative d'envol! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 185 Karma: 341 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 Très zen la réactivité de la police....

pas trop trop pressé d'intervenir apparemmnet.. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 108 Karma: 199 Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 ablator attention aux frottements de l'air attention aux frottements de l'air kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2281 Karma: 4932 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0



Il a du appuyer sur le champignon sévère ! Je trouve impressionnant la durée du Drift de la voiture et la violence du choc.Il a du appuyer sur le champignon sévère ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2281 Karma: 4932 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0

@PurLio





C'est universel apparemment.



Cette manie de vouloir basher les marques de voitures allemande !



Même le titre le mentionne.



Si le gars roulait en Chevrolet ou en Kya... Tous le monde se serait focus sur l'accident.



Bon, d'un autre côté, le gars serait peut être mort du coup. Citation :Cette manie de vouloir basher les marques de voitures allemande !Même le titre le mentionne.Si le gars roulait en Chevrolet ou en Kya... Tous le monde se serait focus sur l'accident.Bon, d'un autre côté, le gars serait peut être mort du coup. Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 30 En ligne ! Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... Re: Une BMW s'encastre contre le poteau d'un fe... 0 La violence de l'impact! Le feu est intact et fonctionne toujours (solides, les feux Roumains)! Impressionnant!



edit : @kpouer Je crois que tu n'as pas compris le sens de ce dessin. Clairement, ce sont les acheteurs de BMW qui sont visés (comme ceux d'Audi), pas la marque elle-même. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.