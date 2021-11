Vidéo : La technique d'une vendeuse pour remettre un poisson dans un vivier (Chine) Posté par Skwatek

Dans un magasin en Chine, la technique d'une vendeuse pour remettre un poisson qui s'est évadé de son vivier. Rapide et efficace !







Vidéo (9s) : Une vendeuse remet un poisson dans un vivier





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 250 Karma: 217 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 0 beau but Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 353 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 0 Même les championnes de football sont obligées de se reconvertir après leur carrière sportive. Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 617 Karma: 911 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 3 On dirait macron avec les chômeurs. Desinvolte Je suis accro Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 833 Karma: 422 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 0 Comme quoi, les chinois sont peut être loin d'être champions de première league mais dès que le ballon est une pauvre créature vivante c'est ballon d'or instantané dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1828 Karma: 6863 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 0 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 166 Karma: 714 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 5 En pleine lucarpe ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 564 Karma: 1212 Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 1 ben quoi...vous n'avez jamais vu de poissons volants ? 21210 J'aime glander ici Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 5487 Karma: 3172 En ligne ! Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... Re: La technique d'une vendeuse pour remettre un poi... 0 @psikopate



