Vidéo : Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent sur un homme dans un entrepôt (Russie) Posté par Skwatek

Des étagères de 8 mètres de hauteur contenant des cartons de bouteilles d'alcool s'effondrent sur un ouvrier dans un entrepôt à Krasnoïarsk, en Russie.





Vidéo (20s) : Des étagères s'effondrent sur un homme dans un entrepôt





vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1246 Karma: 1331 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 4 Belle esquive !!....Ah merde ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1590 Karma: 2876 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 3 Heureusement que c'était de l'alcool, pas de risques d'infections et il n'a rien senti ! pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 56 Karma: 60 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 on la dit cent fois l'alcool est mauvais pour la santé bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 483 Karma: 566 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 Et Ethilix est né. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1386 Karma: 922 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 Au moins ses blessures sont directement désinfectées ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3032 Karma: 9834 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 1 La chute d'une étagère peut en cacher une autre. ozefine Je m'installe Inscrit le: 23/7/2018 Envois: 227 Karma: 203 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 racks da étagères niet Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5094 Karma: 7612 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 C est a ranger dans la collection "classic de chez koreus" dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2686 Karma: 6699 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 plus qu'à espérer qu'il n'ait pas pris un bout de kit en esquivant ces étagères ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 829 Karma: 3237 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 2 contenant des cartons de bouteilles d'alcool (...) sur un ouvrier dans un entrepôt



C'est un peu le rêve de tout russe, non ? ^^



Citation :C'est un peu le rêve de tout russe, non ? ^^ Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4162 Karma: 4749 Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... Re: Des étagères de 8 mètres de hauteur s'effondrent... 0 Il a échappé de peu au coma éthylique.