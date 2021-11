Vidéo : Un enfant avec un costume de l'homme invisible Posté par Koreus

Un enfant de 9 ans dans un costume de son papa pour Halloween.



Vidéo (25s) : Costume de l'homme invisible





Sur le même sujet :

Vidéo : Klaxonner un squelette d'Halloween Vidéo : Costume surprenant pour Halloween Vidéo : Elles font croire à leur frère qu'il est devenu invisible Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 829 Karma: 3237 Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible 1 Inventif et dégourdi, le petit ; c'est chouette ! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 173 Karma: 998 Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible 0 J'aurais adoré ce costume à neuf ans ! Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4162 Karma: 4748 Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible 1 Il manque des gants mais l'idée est bien exécutée. J'espère qu'il n'aura pas de bonbons invisibles. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3032 Karma: 9832 En ligne ! Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible 0 Les gants blancs, les gants blancs ! Rhaaaaaaa, il était à ça ! À ça j’vous dis. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 661 Karma: 743 En ligne ! Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible Re: Un enfant avec un costume de l'homme invisible 0 Moi quand j'étais gamin mes déguisements étaient fait par maman. Je ne remet pas en question ses qualités de couturières ou de découpage, cependant c'était vachement moins cool. Ils se font plaisir désormais, c'est sympa à voir.



Le meilleur déguisement du monde étant :



RAPTOR IN THE BIG CITY - Vlog 233 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.