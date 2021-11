Vidéo : Un écran sur une remorque de camion affiche la route devant le véhicule Posté par Koreus

Un écran géant installé à l'arrière de la remorque d'un camion diffuse des images de la route qui défile devant le poids lourd.



Vidéo (26s) : Un écran sur une remorque de camion affiche la route





Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 74 Karma: 76 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0 La prochaine vidéo : Une personne âgée s'encastre dans l'écran géant à l'arrière d'un camion. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1591 Karma: 2879 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0

Citation : Non mais je l'ai pas vu le cycliste il était caché derrière le QR code !! Suite à un accident le conducteur aurait déclaré :Citation : Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 87 Karma: 452 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0 Ca veut surement aider à la sécurité routière, mais quand tu conduis derrière ce QR code tu dois n'avoir qu'une seule envie de prendre ton tel pour le scanner! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3033 Karma: 9846 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0

@Banbs

Y a pas d'âge pour être obnubiler par un écran. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2274 Karma: 4928 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0



Là ce serait top ! Si encore tu pouvais changer de chaine et mettre un truc intéressant pendant les bouchons...Là ce serait top ! Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 362 Karma: 312 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0

Cela me rappel cet article:En espérant que cela n'encourrage pas à prendre des risques pour doubler ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 387 Karma: 257 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0 ). Quitte à diffuser une vidéo, autant mettre du koreus (vous aurez bien sûr compris que je pense surtout à un autre type de site). salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 44 Karma: 88 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0

@Tempo123

Ca veut surement aider à la sécurité routière, mais quand tu conduis derrière ce QR code tu dois n'avoir qu'une seule envie de prendre ton tel pour le scanner!



Pas sur que ça aide ... on se retrouve concentré sur l'écran, mais plus du tout attentif à sa conduite et à ce qu'il se passe autour Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 52 Karma: 86 Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0 Une vidéo dans une vidéo.

Vidéoception ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 258 Karma: 997 En ligne ! Re: Un écran sur une remorque de camion affiche la route ... 0 Après le film SPEED, découvrez le film SCREEN

Haut