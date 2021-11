Vidéo : Une voiture explose lorsque son conducteur allume une cigarette (Slow motion) Posté par Skwatek

Un slow motion d'une voiture qui explose lorsque son conducteur allume une cigarette.







Vidéo (1mn31s) : Explosion d'une voiture en slow motion





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3444 Karma: 2108 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 Même pas besoin de ceinture d'explosifs ! LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5166 Karma: 13763 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 1 Vite vite, allons chercher plus de flammes dans le coffre pour éteindre le feu zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 975 Karma: 3404 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 1 Après visionnage, je pense qu'il s'est allumé un très très gros pétard. Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 75 Karma: 85 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 Quand Marty ne maîtrise encore le convecteur spaciaux temporel ... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 259 Karma: 1000 En ligne ! Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 3 "Heureusement, le conducteur et son passager ont pu rapidement sortir de la voiture sans être gravement blessés"



Permettez moi de douter de cette affirmation. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3034 Karma: 9848 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 ATTENTION FUMER BRULE ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1594 Karma: 2888 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 Ça c'est du sacré pet flamme ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1594 Karma: 2888 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 4

@Kwisatz

"Heureusement, le conducteur et son passager ont pu rapidement sortir de la voiture sans être gravement blessés cheveux et sourcils"



Permettez moi de douter de cette affirmation.



Voilà c'est corrigé. Nertios Je m'installe Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 109 Karma: 274 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 1 Ils transportaient une valise pleine de billets pour que le passager veuille absolument récupérer le contenu du coffre ? pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 57 Karma: 60 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 bon koreus a décidé de faire de la prévention

après l'alcool le tabac



on vous l'avais pourtant dit que c'étaient mauvais pour la santé CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16033 Karma: 22188 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 Quand on vous dit que les Lada c'est pas fiable Jon_Doe Je viens d'arriver Inscrit le: 9/11/2020 Envois: 6 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 Et c'est comme ça qu'on fait aboyer un chat. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1717 Karma: 3179 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0 - Cause GPL ?

- Nan, cause GPT... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 975 Karma: 3404 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 1

@LeFreund

Vite vite, allons chercher plus de flammes dans le coffre pour éteindre le feu

Je pense plutôt qu'il voulait sortir leur pote bourré qui faisait la sieste (d'ailleurs, c'est peut être son haleine de vodka qui a tout déclenché ) ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1594 Karma: 2888 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0

@Nertios

Ils transportaient une valise pleine de billets pour que le passager veuille absolument récupérer le contenu du coffre ?



Non en principe c'est là où tu mets le réservoir de GPL sur les voitures converties au GPL (parfois ça prend la place de la route de secours). Par contre une mauvaise installation ça pardonne pas... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 765 Karma: 655 Re: Une voiture explose lorsque son conducteur allume une... 0

@Banbs

Quand Marty ne maîtrise encore le convecteur spaciaux temporel ...



