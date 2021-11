Vidéo : « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émission 52 minutes (RTS) Posté par Le_Relou

L'équipe de 52 Minutes a fait un nouveau sketch au sujet de la drogue.



Vidéo (3mn21s) : Dis Papa : La drogue (52 Minutes)





Auteur Conversation Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5098 Karma: 7619 Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 C est vraiment, mais alors vraiment, donneur de leçon Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5339 Karma: 137 Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 C'est vraiment mais alors vraiment du terreau en boîte.

Gneu gneu le sucre c'est de la drogue ... Y'a une différence entre quelque chose qui est vital et une autre dont on dépend à cause de son introduction. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 853 Karma: 1067 Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0





Gneu gneu le sucre c'est de la drogue ... Y'a une différence entre quelque chose qui est vital et une autre dont on dépend à cause de son introduction. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 853 Karma: 1067 Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-drogue-15687/

Une drogue est une molécule qui a un effet sur le cerveau, modifiant les perceptions et le comportement de l'individu.



La il est question d'addiction.



Je déteste le ton pessimiste de ces chroniques. Oui, l'addiction est une souffrance avec laquelle il faut vivre, mais à l'écouter on a plutôt envie de se flinguer... Citation :La il est question d'addiction.Je déteste le ton pessimiste de ces chroniques. Oui, l'addiction est une souffrance avec laquelle il faut vivre, mais à l'écouter on a plutôt envie de se flinguer... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 679 Karma: 870 Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 A force faudra pas qu'il s'étonne qu'elle soit devenu anorexique deepnofin Je m'installe Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 162 Karma: 124 En ligne ! Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 @Nwc-Vincent2 C'est pas parce que les sucres rapides sont vitaux qu'il faut en foutre partout et à outrance... Le sucre cause bien plus de morts qu'un paquet d'autres drogues "maléfiques" réunies... Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 261 Karma: 412 En ligne ! Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0

@Nwc-Vincent2

Gneu gneu le sucre c'est de la drogue ... Y'a une différence entre quelque chose qui est vital et une autre dont on dépend à cause de son introduction.



Alors oui mais c'est pas le sucre indispensable à la santé qui est visé là, c'est le sucre "plaisir" ou le sucre ajouté partout sans raison valable qui est visé ici x) Parce que le "sucre" nécessaire à ton énergie, t'en trouve partout dans ce que tu peux bouffer avec une alimentation normale/équilibrée x) Citation :Alors oui mais c'est pas le sucre indispensable à la santé qui est visé là, c'est le sucre "plaisir" ou le sucre ajouté partout sans raison valable qui est visé ici x) Parce que le "sucre" nécessaire à ton énergie, t'en trouve partout dans ce que tu peux bouffer avec une alimentation normale/équilibrée x) FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 80 Karma: 102 En ligne ! Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0

@Nwc-Vincent2

C'est vraiment mais alors vraiment du terreau en boîte.





Gneu gneu le sucre c'est de la drogue ... Y'a une différence entre quelque chose qui est vital et une autre dont on dépend à cause de son introduction.



Darius Ier, grand roi de l'Empire Perse, a envahi l'Inde et a “découvert” le sucre vers 510 avant JC ; c'était un secret très bien gardé. C'est en 642 après JC, lorsque les Arabes ont envahi la Perse, que ce secret a été dévoilé.

1811 apparaît la première usine rentable de transformation de la betterave sucrière en France. C'est à la fin du 19e siècle que le sucre se démocratise

Avant, ben c'était pas essentiel puisque pas encore une drogue. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 288 Karma: 260 En ligne ! Re: « Dis Papa : La drogue », un sketch de l'émissio... 0 Une dose d'héroïne est aussi dangereuse qu'un verre de soda ? Cool j'essaye demain !