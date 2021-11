Vidéo : Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt Posté par Skwatek

Dans un entrepôt, un cariste donne des coups de pied dans un morceau de palette...





Vidéo (32s) : Cariste vs Palette





Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 133 Karma: 316 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0 Pourtant, Cela partait sur une bonne intention de remplacer la palette cassée par une palette en bon état qu'il avait préparé juste à côté. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 570 Karma: 1247 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0

@Soyarow

l'enfer est pavé de bonnes intentions ! Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1751 Karma: 1981 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0

Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule ! zoondoz Je suis accro Inscrit le: 7/8/2007 Envois: 650 Karma: 236 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0 Encore un qui séchait les cours de physique... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3035 Karma: 9856 En ligne ! Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 1 Il va recevoir des moqueries par palettes … zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 988 Karma: 3445 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0 Bruce Lee Wish saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 109 Karma: 201 Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0 zoneh Bruce Weelish ça fonctionne aussi ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1565 Karma: 2816 En ligne ! Re: Retour de bâton pour un cariste dans un entrepôt 0 ca vaut pas un clou