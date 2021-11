Vidéo : Un martin-pêcheur planté dans un bananier Posté par Skwatek

Un martin-pêcheur est coincé avec son bec planté dans le tronc d'un bananier.





Vidéo (15s) : Martin-pêcheur planté dans un bananier





McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 384 Karma: 362 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 5 ou comment gâcher une vidéo en prenant du temps pour ajouter des bruitages.

10 commentaires Auteur Conversation Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1014 Karma: 1772 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 1 Il aurait pu s'abstenir de jouer avec, par contre... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 262 Karma: 1028 En ligne ! Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0 C’est comme si il était incarcéré dans sa bagnole et les pompiers commençaient à jouer avec sa queue ; wait… dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2690 Karma: 6741 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0 ça se finit bien , je m'abstiendrai de dire ce que je pense du mec qui abuse un p'tit peu qd même ... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4956 Karma: 4024 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0 Libéré, oui mais les cervicales en moins. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 311 Karma: 244 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 3 Une couille de Bananier ! Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 665 Karma: 743 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0 Pauvre oiseau. il a dut avoir sacrément peur, avec le mec qui le maltraite. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16045 Karma: 22226 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0

Woody Woodpecker - Auto Fou-Fou (1941) (Version Française) Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 629 Karma: 910 Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier Re: Un martin-pêcheur planté dans un bananier 0 Dhiwal



