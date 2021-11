Vidéo : Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un concert Posté par Mamethis

Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un concert symphonique au Benaroya Hall à Seattle, aux États-Unis.



Vidéo (2mn6s) : Le violoniste Ray Chen casse une corde





Sur le même sujet :

Vidéo : Une fille casse une corde en jouant de la guitare Vidéo : Une fille casse une corde en jouant de la guitare Vidéo : Une petite fille joue du violon Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5201 Karma: 13833 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 0 Elle casse à 20 secondes si jamais! Krile Je suis accro Inscrit le: 29/11/2009 Envois: 1145 Karma: 53 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 2 En fait il jette un coup d’œil pour être sur que personne ne part avec son violon à 25K kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2279 Karma: 4930 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 2 Krile



Quel mauvais esprit !



Le gars est bien veillant, il regarde où est rendu son violon et il lui file une corde pour le réparer.



Quel mauvais esprit !Le gars est bien veillant, il regarde où est rendu son violon et il lui file une corde pour le réparer. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 107 Karma: 191 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 2

Avec la petite note d'humour à fin, il ne se prend pas trop au sérieux c'est cool . D'autres artistes n'auraient pas trop apprécié ce problème technique au milieu d'un solo si central ! en tout cas c'est clairement un 1er violon qui mérite.Avec la petite note d'humour à fin, il ne se prend pas trop au sérieux c'est cool. D'autres artistes n'auraient pas trop apprécié ce problème technique au milieu d'un solo si central ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 263 Karma: 1037 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 0



Il aurait pu casser sa Chen Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 708 Karma: 422 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 2

@Krile

En fait il jette un coup d’œil pour être sur que personne ne part avec son violon à 25K



a 25K??? tu veux dire a 250k!parceque le violon du premier violon (celui qui lui a passé le sien) doit etre aux alentours des 20-30K, et l'archet qu'il a dans la main coute autant!



Citation :

@saihtam

en tout cas c'est clairement un 1er violon qui mérite.

Avec la petite note d'humour à fin, il ne se prend pas trop au sérieux c'est cool . D'autres artistes n'auraient pas trop apprécié ce problème technique au milieu d'un solo si central !



c'est le premier mouvement, il n'était pas dans la cadence, et ça arrive plus souvent qu'on le pense.

il y a la video d'un alto qui casse le cordier pareil.







et ce n'est pas le premier violon c'est le soliste, le premier c'est celui qui lui passe son violon. Citation :a 25K??? tu veux dire a 250k!parceque le violon du premier violon (celui qui lui a passé le sien) doit etre aux alentours des 20-30K, et l'archet qu'il a dans la main coute autant!Citation :c'est le premier mouvement, il n'était pas dans la cadence, et ça arrive plus souvent qu'on le pense.il y a la video d'un alto qui casse le cordier pareil.et ce n'est pas le premier violon c'est le soliste, le premier c'est celui qui lui passe son violon. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1202 Karma: 2202 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 1 Nerio

Citation :

@Krile

En fait il jette un coup d’œil pour être sur que personne ne part avec son violon à 25K



T'étais pas très loin.. son Stradivarius vaut dans les 10 millions. Citation :T'étais pas très loin.. son Stradivarius vaut dans les 10 millions. Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 708 Karma: 422 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 1

@nilsss

Citation :



T'étais pas très loin.. son Stradivarius vaut dans les 10 millions.



il joue un strad? Citation :il joue un strad? nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1202 Karma: 2202 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 1

@Nerio

Citation :

@nilsss

Citation :



T'étais pas très loin.. son Stradivarius vaut dans les 10 millions.



il joue un strad?



Oui un Stradivarius "Joachim" de 1715, merci Google Citation :Oui un Stradivarius "Joachim" de 1715, merci Google Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3449 Karma: 2112 Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... Re: Le violoniste Ray Chen casse une corde pendant un con... 0 Et tout ça sans arrêt au stand ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.