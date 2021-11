Vidéo : Un automobiliste stoppe une voiture folle avec son véhicule sur une autoroute (Pays-Bas) Posté par Skwatek

Sur l'autoroute A28 près de Harderwijk, aux Pays-Bas, un automobiliste utilise sa voiture pour stopper un véhicule dont la conductrice a perdu connaissance.



Vidéo (35s) : Un automobiliste stoppe une voiture folle avec son véhicule





Magnifique ! Bravo à lui. Et sinon qu'en pense son assurance ? Nouveau titre : un automobiliste profite de la situation pour refaire son pare-choc aux frais de l'assurance de la Polo wait... Elle va lui faire un procès pour "détérioration d'un bien appartenant à autrui"!

Ha non, on me dit que ce n'est pas filmé aux US.

@Pypsou

C'est la femme qui est en tort, elle l'a percuté

C'est la femme qui est en tort, elle l'a percuté

@Kwiskas

Citation :

@Pypsou

Magnifique ! Bravo à lui. Et sinon qu'en pense son assurance ? :)

C'est la femme qui est en tort, elle l'a percuté



Plot twist :

Plot twist : Le mec a juste vu ici l'opportunité d'être victime d'un accident et ainsi se faire rembourser des dommages et intérêts.

@dylsexique

Citation :

@Kwiskas

Citation :

@Pypsou

Magnifique ! Bravo à lui. Et sinon qu'en pense son assurance ? :)

C'est la femme qui est en tort, elle l'a percuté



Plot twist :

Le mec a juste vu ici l'opportunité d'être victime d'un accident et ainsi se faire rembourser des dommages et intérêts.

