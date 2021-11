Vidéo : Des pompiers aident une vieille dame à traverser une avenue (Russie) Posté par Skwatek

Des pompiers utilisent leur camion pour bloquer la circulation afin d'aider d'une vieille dame à traverser une avenue à Kaliningrad, en Russie.





Vidéo (3mn37s) : Des pompiers aident une vieille dame à traverser une avenue





Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 412 Karma: 615 Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 3 Pendant ce temps là, la maison en feu sur laquelle ils allaient intervenir a entièrement brulé kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2288 Karma: 4927 En ligne ! Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 0

Une histoire de BMW qui s'encastre dans un feu... La vidéo retour n'est pas montrable sur Koreus.



Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2046 Karma: 3537 En ligne ! Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 1 C'est ça la slow life. Des gens réels. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 59 Karma: 254 Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 1

Pendant ce temps à Vera Cruz... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1604 Karma: 2918 En ligne ! Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 1 Les passages piétons en Russie c'est déjà assez risqué alors là il faut au moins les pompiers pour traverser en sécurité.

Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 943 Karma: 1073 Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 0 C'est l'enfer ces giga avenues à la Russe, une autoroute dans la ville... va falloir que les anti bagnoles bataillent dur pour que les villes russes donnent enfin priorité aux moyens de déplacement doux et plus vertueux au lieu des bagnoles.... Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 77 Karma: 144 Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 1 Pompier, bon œil. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 261 Karma: 539 Re: Des pompiers aident une vieille dame à traverser une ... 0 Notons tout de même que, pour la première partie de la traversée, une voiture s'est mise sur deux voies pour la protéger et que les autres automobilistes allant dans le même sens se sont apparemment volontiers arrêtés.

La preuve est faite, les russes allant vers le Nord sont bien plus civils que les Sudistes (à supposer que Nord/Sud soit l'axe de circulation).

