Vidéo : Une automobiliste percute une voiture stationnée sur un parking (Ukraine) Posté par Koreus

Une automobiliste percute une voiture stationnée en faisant une marche arrière sur un parking à Odessa, en Ukraine.



Vidéo (30s) : Une automobiliste percute une voiture sur un parking





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5212 Karma: 13860 Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... 0 Cette automobiliste en particulier est incompétente. Farfale Je viens d'arriver Inscrit le: 18/7/2021 Envois: 27 En ligne ! Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... 0 C'est fou ce qui se passe à Odessa, en Ukraine roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1206 Karma: 3494 En ligne ! Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... 1 "Dimanche 14 novembre 2021 à Odessa, en Ukraine, une automobiliste a percuté une voiture stationnée en faisant une marche arrière sur un parking à Odessa, en Ukraine. Le véhicule a alors dévalé une allée du monument au marin inconnu avant de s'arrêter contre un muret."



Si vous vous le demandiez, le monument ainsi que le muret en question sont à Odessa, en Ukraine:p Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2219 Karma: 2290 Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... 0 Et dire qu'elle s'était déjà garée. Et dire qu'elle s'était déjà garée. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3976 Karma: 16461 En ligne ! Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... Re: Une automobiliste percute une voiture stationnée sur ... 0 L'autre voiture devait pas avoir le frein à main engagé, et juste reposer contre le trottoir. Donc il fallu deux conducteurs/trices du dimanche pour réussir cet exploit !