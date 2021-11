Vidéo : Un chat s'invite en direct sur un plateau de télévision (Géorgie) Posté par Skwatek

Un chat s'invite sur un plateau de télévision au cours d'une émission politique diffusée en direct sur la chaîne Kavkasia TV en Géorgie.







Vidéo (54s) : Un chat s'invite sur un plateau de télévision





Sur le même sujet :

Vidéo : Chat Minecraft Vidéo : Un chien se détend auprès d'un orchestre Vidéo : Un chaton excité sur un plateau télé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 125 Karma: 1230 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 11 Il devait chercher une émission de télé à chat.

12 commentaires Auteur Conversation KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 125 Karma: 1230 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 11 Il devait chercher une émission de télé à chat. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1612 Karma: 2925 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 1 @KingRarium



C'était quand même sacrément "What the fuck" Téléchat, ça passait crème quand on était gamin mais les adultes devaient un peu halluciné devant cette émission. GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 44 Karma: 87 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 1 "Un chat s'invite sur un plateau de télévision au cours d'une émission politique"



Réveillez-vous !

Là est la preuve que les chats ont bien l'intention de prendre le contrôle de ce monde ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2048 Karma: 3540 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 1 En tout cas, il amène de la bonne humeur. Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 76 Karma: 152 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 Pour détendre l'atmosphère voilà bien une distraction qui tombe au poil. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 110 Karma: 208 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 1 Un chat s'invite entre deux pachas. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 268 Karma: 1062 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 Le Willy Schraen local ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1568 Karma: 2833 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 3



on a juste remplacé Grocha par Grouchka...



Téléchat - Saison 1 - Episode complet Y'a qu'une télé :on a juste remplacé Grocha par Grouchka...Téléchat - Saison 1 - Episode complet ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1568 Karma: 2833 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 @Koreus

désolé du doublon Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2644 Karma: 1258 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 Tchadi tchadi tchadi billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1098 Karma: 1780 Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 Je propose de virer le monteur, qui a choisi de cut sur la tronche du présentateur alors que ce que tout le monde veut voir c'est le chat ! LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 154 Karma: 163 En ligne ! Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... Re: Un chat s'invite en direct sur un plateau de tél... 0 Comme par hasard ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.