Vidéo : Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canalisation Posté par -Flo-

Un homme place son téléphone sur une plaque de polystyrène flottant à la surface d'un ruisseau pour filmer l'intérieur d'une canalisation sous une allée. Un résultat de toute beauté.



Vidéo (30s) : Filmer l'intérieur d'une petite canalisation





Sur le même sujet :

Vidéo : Homme défoncé vs Téléphone Vidéo : Un piéton tombe dans un bassin Vidéo : Elle voulait nourrir les mouettes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3977 Karma: 16472 En ligne ! Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 1 La vache ! Faut avouer, ça a de la gueule ! Comme quoi, parfois, les idées les plus simples... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2295 Karma: 4933 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 0

@Barbatos

La vache ! Faut avouer, ça a de la gueule ! Comme quoi, parfois, les idées les plus simples...



On frôle le Spielberg là !



Encore une superbe astuce dévoilée par koreus !



Le numéro un sur les bonne vidéo ! Citation :On frôle le Spielberg là !Encore une superbe astuce dévoilée par koreus !Le numéro un sur les bonne vidéo ! 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 214 Karma: 615 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 0 Impressionnant ! C'est comme un tout autre monde ! Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 206 Karma: 208 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 1 Il s'est bien fait entuber ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2696 Karma: 6794 En ligne ! Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 2 1- quel est l’intérêt de filmer l’intérieur d'une canalisation où on doit pas voir grand chose ?

2- quel est l’intérêt de se filmer en train de vouloir filmer l’intérieur d'une canalisation où on doit pas voir grand chose ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 170 Karma: 742 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 4 N’importe quoi, on voit nettement sur son ombre que son téléphone est toujours dans sa main… Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3452 Karma: 2118 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 2 Si encore il avait allumer la torche ! Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 497 Karma: 773 Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... Re: Comment réaliser une vidéo cool dans une petite canal... 0 Vivement que je rentre à la maison pour faire une vidéo de la canalisation de mes chiottes Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.