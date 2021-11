Vidéo : Un suspect tente de fuir la police en sautant à travers une fenêtre (États-Unis) Posté par Skwatek

Un jeune homme suspecté d'enlèvement et de viol tente d'échapper à la police en sautant à travers une fenêtre d'un hôtel à Blue Ash, dans l'Ohio.







Vidéo (26s) : Un suspect tente de fuir la police en sautant par une fenêtre





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5230 Karma: 13923 En ligne ! Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 1



On a des nouvelles de la vitre? Elle va bien? le bruit à la fin on dirait un canard



On a des nouvelles de la vitre? Elle va bien? le bruit à la fin on dirait un canardOn a des nouvelles de la vitre? Elle va bien? Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 611 Karma: 363 Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 0 Aaaah, les clichés de cinéma qui nous mentent depuis si longtemps...Mais bon, du coup ça fait marrer ^^ oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 249 Karma: 408 Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 0 Ses rêves d'évasion ses sont brisés. Mais pas la vitre... AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 34 Karma: 91 Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 2 @Roulpops En vrais, si tu fais ça et que la vitre casse, il y a de fortes chances que tu finissent tailladé de la tête aux pieds. Un jour, suite à un courant d'air, ma mère à eu le réflexe de tendre le bras pour arrêter une porte vitrée. Résultat: nombreux tendons coupés, perte définitive de sensibilité sur le bout des doigts, longue rééducation, etc... Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 290 Karma: 257 Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 0 Pourtant dans les films ça marche... edboy Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2012 Envois: 40 Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 0 Et moi qui dans mon enfance suis passé tête la première dans une vitre sans égratignure...

Soit le matériel à fait des progrès soit les jeunes de nos jours sont devenus faiblards Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5937 Karma: 5725 En ligne ! Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... Re: Un suspect tente de fuir la police en sautant à trave... 0 @Zoltek

