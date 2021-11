Vidéo : Une portion de route un poil dangereuse (Russie) Posté par Skwatek

En Russie, un automobiliste filme une dangereuse portion de route qui l'envoie subitement sur une voie opposée.







Vidéo (28s) : Portion de route dangereuse





Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11831 Karma: 12012 Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 0 J'attendais le véhicule arrivant en sens inverse, je suis déçu Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3455 Karma: 2119 Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 0 On leur a déjà dit, il faut être à jeun pour tracer les lignes blanches... Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 164 Karma: 178 En ligne ! Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 0 La Russie est vraiment un pays de suicidaires et kamikazes, même si ces derniers sont japonais à la base. Vive l'exportation ^^ DelTim Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2012 Envois: 44 Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 0 C'est... normal en Russie. Circulez il y a rien à voir. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1008 Karma: 3478 En ligne ! Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 1 Si j'étais gendarme, je me placerais là. "hop hop hop, franchissement de ligne blanche, 3 points!" AlTi5 Je poste trop Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11955 Karma: 2552 En ligne ! Re: Une portion de route un poil dangereuse (Russie) 1 Et bas il n'y a pas que sur la Rue de Rivoli que l'on a des surprises de ce type!