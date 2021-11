Vidéo : La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scène pendant un concert (Belgique) Posté par Skwatek

Jeudi soir, Catherine Ringer s'est écroulée sur scène pendant un concert au Forum de Liège, en Belgique. Suite à ce malaise, le concert a été annulé. Son entourage a déclaré que la chanteuse de 64 ans a subi une grosse fatigue après plusieurs concerts.







Vidéo (1mn14s) : Catherine Ringer s'écroule sur scène pendant un concert





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3038 Karma: 9869 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 2 Je salut la réactivité de l'ensemble des musiciens. Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 297 Karma: 324 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 0 @WeWereOnABreak Il faut comprendre l'effet de sidération dans un premier temps. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3456 Karma: 2126 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 0 Catherine Ringer est une chanteuse parfois un peu fantasque, les musiciens ont sans doute pensé (à tort) à un jeu de scène, pas évident à gérer ce genre de situation. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 762 Karma: 2735 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 0 Ce musicien au fond qui fait du air piano en regardant sa chanteuse mourir au sol !

Garçon ! Je veux la même chose que lui Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 454 Karma: 683 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 0 Une autre !... Une autre !... Une autre !... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 884 Karma: 3772 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 1

Garçon ! Je veux la même chose que lui Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 454 Karma: 683 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 0 Une autre !... Une autre !... Une autre !... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 884 Karma: 3772 Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 1

@Vinsenses

Alors que si t'es un peu réactif, tu la recouvres d'un tapis, tu lui prends son micro, tu tapotes dessus, tu lances un petit "Hey, Andy? Hé, Andy!", et tu commence à chanter quoi !

@Vinsenses

@WeWereOnABreak Il faut comprendre l'effet de sidération dans un premier temps.





Alors que si t'es un peu réactif, tu la recouvres d'un tapis, tu lui prends son micro, tu tapotes dessus, tu lances un petit "Hey, Andy? Hé, Andy!", et tu commence à chanter quoi !

Ça peut démarrer une carrière une opportunité comme celle-ci. Citation :Alors que si t'es un peu réactif, tu la recouvres d'un tapis, tu lui prends son micro, tu tapotes dessus, tu lances un petit "Hey, Andy? Hé, Andy!", et tu commence à chanter quoi !Ça peut démarrer une carrière une opportunité comme celle-ci. dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 288 Karma: 246 En ligne ! Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... Re: La chanteuse Catherine Ringer s'écroule sur scèn... 1 Je ne la sens pas si naturelle que ça cette chute.