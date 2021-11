Vidéo : Des crapauds protègent un téléphone contre une main Posté par Skwatek

Des crapauds protègent un téléphone contre l'attaque d'une main.





Vidéo (26s) : Des crapauds protègent un téléphone





Auteur Conversation Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 29 Karma: 51 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 3 Vu le bruit on dirait des jouets pour chiens vivants. Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 647 Karma: 351 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 0 Pauvres bêtes apeurées, qu'on les remette allô ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3457 Karma: 2140 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 0 Ils imitent parfaitement le "pouet pouet" des crapauds en caoutchouc... à moins que ça soit le contraire LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5235 Karma: 13938 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 1



Grenouille du Namaqualand ça me fait penser à lui :



Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 259 Karma: 264 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 0 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7621 Karma: 3276 Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 0 Même s'il n'y avait pas de téléphone de serait la même , il se rapproche de leur zone limite anti ennemis , comme à l'époque des unités en faction sur Age Of Empire II , dés qu'un couillon s'approchait trop prêt il en prenait plein la tronche . Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 455 Karma: 683 En ligne ! Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main Re: Des crapauds protègent un téléphone contre une main 0 Téléphone ou pas ce serait la même. Ils se protegent plus qu'autre chose.