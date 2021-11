Vidéo : Un enfant vole un ballon du match de football Liverpool-Porto Posté par Skwatek

Un petit garçon fait irruption sur le terrain à la fin d'un match de football entre Liverpool et Porto et prend un ballon dans les mains d'un joueur avant de prendre la fuite dans les tribunes. Il est finalement rentré chez lui avec le ballon.





Vidéo : Payet reçoit une bouteille d'eau sur la tête Vidéo : Des enfants font un tiki-taka et marquent un but (foot) Vidéo : Des jeunes footballeurs barcelonais consolent leurs adversaires Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bobby_sixkiller Je viens d'arriver Inscrit le: 25/12/2017 Envois: 34 Karma: 74 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 0 Guy Roux n'aurait pas aimé Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 511 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 1 L'UEFA a déjà réagi et demande une fatwa sur ce garçon. Il risque une interdiction de Pokémon pour 5 ans. specter Je m'installe Inscrit le: 16/6/2010 Envois: 102 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 6 C'est un peu marrant, mais surtout complétement intolérable car ça reste du vol encouragé par les spectateurs... si ça passe il y en aura à chaque match.

Bon après ça concerne le foot, on est plus à ça près

gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 418 Karma: 937 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 0 Si le gamin avait eu un meilleur sens des valeurs:

"Un enfant de Liverpool sifle un ballon de Porto."

Kent-1475 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2013 Envois: 20 Karma: 119 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 5

Imaginez juste si cette personne avait relancé le ballon sur le terrain

blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 10 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 0 Il a peut être de l'avenir dans lu rugby le gamin tiens ! Speedoo Je viens d'arriver Inscrit le: 22/6/2017 Envois: 59 Karma: 79 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 0 Vous navigateur est trop vieux Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3458 Karma: 2143 Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... Re: Un enfant vole un ballon du match de football Liverpo... 0 Il a goalé le ballon !