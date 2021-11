Vidéo : Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Belgique) Posté par Skwatek

Trois tramways sont bloqués à un carrefour à Bruxelles, en Belgique, lors d’une interruption des lignes 3 et 7 ter à cause de la présence d’un véhicule de triage.







Vidéo (15s) : Trois tramways bloqués à un carrefour





Vidéo : Un conducteur de tram nantais met de l'ambiance Vidéo : Accident de tramway en direct Vidéo : Cycliste vs Essuie-glaces de tramway Source : Forum

LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5265 Karma: 14004 Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 0 ça va quand même un peu loin leurs blagues! 

Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 292 Karma: 257 Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 0 "Pour une fois qu'ça arrive, une fois." 

Pamplemousse Je suis accro Inscrit le: 11/9/2008 Envois: 1086 Karma: 133 Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 1 Il n'y a qu'à Bruxelles que même les transports en commun causent des bouchons 

Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1692 Karma: 1080 En ligne ! Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 0 @Zoltek tu aurais dû rajouter le mot "une fois" dans ta phrase, pour être sûr qu'on comprenne bien. 

Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 804 Karma: 1046 Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 0 Pourquoi j'suis pas étonné? Je ne suis pas superstitieux (ça porte malheur) mais parfois, tu te dis que la réputation a un fond de vérité. 

momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 187 Karma: 351 En ligne ! Re: Trois tramways bloqués à un carrefour à Bruxelles (Be... 2 Moi je comptes 4 tram bloqués...