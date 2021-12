Vidéo : Un élan attaque des touristes qui le caressaient et le nourrissaient Posté par Koreus

Dans un parc en Russie, un élan a attaqué des touristes après avoir été nourri et caressé



Vidéo (1mn9s) : Un élan attaque des touristes (Russie)





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 834 Karma: 3251 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 5 C'est un élan de colère...

Oh les gars, c'est un animal sauvage quand même ! Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 80 Karma: 159 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 0



@Bricci

C'est un élan de colère...

Oh les gars, c'est un animal sauvage quand même !

Nan c'est rien qu'un crevard misogyne.

@Bricci

C'est un élan de colère...



Oh les gars, c'est un animal sauvage quand même !

Nan c'est rien qu'un crevard misogyne. Citation :Nan c'est rien qu'un crevard misogyne. Testudo Dalmatiens Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 101 Karma: 200 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 0 Il se sont laissés emportés par leur élan dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2704 Karma: 6841 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 1 ils en mettent du temps pour lui donner à manger !!!

après faut pas s'étonner que l'élan attaque les lents ! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 166 Karma: 607 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 0 Un jour un élan attaquera un enfant, et il faudra se poser la vraie question : L'homme est-il vraiment une espèce stupide ? Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 897 Karma: 1838 Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 0 Ouverture dico : Un animal sauvage est un animal qui vit dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme (au contraire de l'animal domestique). Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 525 Karma: 3100 En ligne ! Re: Un élan attaque des touristes qui le caressaient et l... 1 Il est fourbe cet élan, on l'entend dire "Bonchour tout l'monde, ouais" au début de la vidéo... et après paf, dans ta gueule la p'tite !