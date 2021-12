Vidéo : Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à avoir fait des répètes Posté par Koreus

Un orchestre composé de jeunes musiciens de deux écoles interprète « Vive le vent ».





Vidéo (44s) : Un orchestre massacre « Jingle Bells »





Sur le même sujet :

Vidéo : L'armée égyptienne massacre la Marseillaise Vidéo : L'orchestre militaire saoudien massacre l'hymne russe Vidéo : Le chanteur Grégoire massacre Oasis Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6879 Karma: 2100 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 1 On dirait un orchestre de kazoo... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 835 Karma: 3270 En ligne ! Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Nom de Dieu, j'espère que les parents vont être remboursés des cours de l'année entière ! mathieu84420 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/8/2016 Envois: 64 Karma: 86 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Les enfants de la vidéo sont tous grand parents aujourd'hui nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1203 Karma: 2214 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 427 Karma: 406 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Je serais le genre de parent qui aurait éclaté de rire dès les premières notes communes ! Heureusement que j'ai pas de môme !^^ Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 294 Karma: 259 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Ca va, on reconnait... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6304 Karma: 1948 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 On connait tous Joe, le gars un peu trop sympa et poli qui dira toujours "ça va c'est pas si pire"



Ben là Joe il a rien dit. Arthur34 Je suis accro Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 504 Karma: 779 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0

Retour vers le futur "Nom de Zeus" Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 583 Karma: 1974 En ligne ! Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Je trouvais ça plutôt réussi de la part du trompettiste au début, jusqu'à ce qu'arrive le reste de l'orchestre FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 83 Karma: 128 Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0

@pac75

On dirait un orchestre de kazoo...



C'est immédiatement ce que je me suis dit.

Et franchement, c'est pas trop mal avec des kazoos. Citation :C'est immédiatement ce que je me suis dit.Et franchement, c'est pas trop mal avec des kazoos. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 789 Karma: 1477 En ligne ! Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Le truc, c'est que dans un orchestre, si tu as une vague majorité de gens qui font à peu prêt quelque chose de normal, ca sonne correct.



Là, on a la totalité du groupe qui fait n'importe quoi !!!

Ils ont échangés leurs instruments juste avant ou bien ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1632 Karma: 2953 En ligne ! Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... Re: Quand tu es le seul musicien d'un orchestre à av... 0 Je peux pas m'empêcher de penser à No Man Sky :





Welcome to Jurassic Park - No Man's Sky (Updated) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.