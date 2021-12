Vidéo : Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur une autoroute (États-Unis) Posté par Koreus

Un camion roule avec une voiture encastrée sous sa remorque sur une autoroute près de Chicago, dans l'Illinois.



Vidéo (1mn23s) : Un camion roule avec une voiture sous sa remorque





Sur le même sujet :

Vidéo : Instant karma pour un automobiliste à Ris-Orangis Vidéo : Un camion pousse une voiture Vidéo : Une voiture écrasée entre deux camions Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 111 Karma: 213 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 6 C'est super impressionnant !!!

C'est assez impressionnant.

C'est plus du tout impressionnant...



Quelqu'un pourrait me réexpliquer l'intérêt de tripler la vidéo svp ? (à part faire péter l'empreinte écologique de la vidéo ?)

12 commentaires Auteur Conversation Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 104 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 2 Comme si de rien n'était, coucou c'est mamie ^^ saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 111 Karma: 213 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 6 C'est super impressionnant !!!

C'est assez impressionnant.

C'est plus du tout impressionnant...



Quelqu'un pourrait me réexpliquer l'intérêt de tripler la vidéo svp ? (à part faire péter l'empreinte écologique de la vidéo ?) djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 4 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 Franchement dans F&F ils passent à l'aise sous la remorque ! Je ne comprends pas elle n'y arrive pas ...

Même pas d'étincelle sous les jantes. Moi je dit fake !!! Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13193 Karma: 12593 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0

Et puis quand j'ai vu le bras s'agiter Il arrive des fois qu'un camion accroche un truc et que le conducteur ne puisse le voir, mais là...Et puis quand j'ai vu le bras s'agiter goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 283 Karma: 314 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 A croire qu'aux USA, les camions ont de plus grands angles morts Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2053 Karma: 3543 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0

@Yazguen

Il arrive des fois qu'un camion accroche un truc et que le conducteur ne puisse le voir, mais là...

Et puis quand j'ai vu le bras s'agiter

C'est que la personne n'allait pas dans la même direction et voulait s'encastrer dans un autre camion. Citation :C'est que la personne n'allait pas dans la même direction et voulait s'encastrer dans un autre camion. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16096 Karma: 22318 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 Je sais pas, je dois sûrement être original, mais à la place de la personne qui filme ou du pick-up, j'aurais spammé le klaxon pour que le chauffeur de poids lourd regarde dans son rétro, le temps de pouvoir le dépasser et de lui faire signe s'il ne s'arrête toujours pas. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1250 Karma: 1360 En ligne ! Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0

non : me suis dit c'est pas possible c'est un fake !!non : https://www.nbcchicago.com/news/local/video-captures-semi-driving-with-vehicle-pinned-underneath-trailer-on-tri-state/2696991/ payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 422 Karma: 247 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 Et le celui qui filme n'a pas l'idée de doubler le camion et de lui faire signe de s'arrêter ??! Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 366 Karma: 316 Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 payelatienne

Citation : Et le celui qui filme n'a pas l'idée de doubler le camion et de lui faire signe de s'arrêter ??!

Ben si le camion roule au maximum de la vitesse autorisée, t'arrives pas à le dépasser! Citation :Ben si le camion roule au maximum de la vitesse autorisée, t'arrives pas à le dépasser! Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 294 Karma: 256 En ligne ! Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0

https://www.youtube.com/watch?v=uCKYQPAHOPY J'ai direct pensé à ca .... AntiRageux Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 35 Karma: 97 En ligne ! Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... Re: Un camion roule avec une voiture sous sa remorque sur... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.