Vidéo : Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Posté par -Flo-

« - Ne tape pas avec le marteau directement sur la planche, sinon tu vas l’abîmer ! Tape sur un autre morceau que tu mets devant la planche, ça sera lui qui prendra les coups et la force du marteau sera quand même transférée à la planche. Ok ?

- Ok ! »







Vidéo (9s) : Un apprenti charpentier a mal compris la consigne





Sur le même sujet :

Vidéo : Technique pour percer un trou avec une perceuse Vidéo : Enfoncer un clou en un coup avec la panne d'un marteau Vidéo : Retirer une vis bloquée dans un morceau de bois Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 264 Karma: 122 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 9 Il y a un moment quand t'es con, t'es con.

Quand la connerie est infinie, la meilleure explication ne sert à rien.

13 commentaires Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5282 Karma: 14067 En ligne ! Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 C'est pas l'apprenti qui est à blâmer mais celui qui lui a mal expliqué Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 669 Karma: 756 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 4 Ahah c'est con mais le mec, au lieu de filmer, pouvait également l'aider plutot que l'humilier. Le choix entre aider les autres à grandir ou les diminuer... Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 53 Karma: 85 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Pareil que les autres, c'est la personne qui a expliqué qui l'a mal fait. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 86 Karma: 175 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt… Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 264 Karma: 122 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 9 Il y a un moment quand t'es con, t'es con.

Quand la connerie est infinie, la meilleure explication ne sert à rien. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5110 Karma: 7624 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Alors qu il suffit de couper meme pas un cm. Pour info, la piece de vois qui sert a se prendre les coups de marteau s appelle "un martyre". Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 527 Karma: 182 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 2 @LeFreund pas daccord.

C’est juste une preuve que le mec ne s’intéresse pas à ce qu’il fait.

Je viens de prendre un nouveau job, cuisinier. Je n’ai ni cours ni aucune formation en cuisine, juste l’envie et J’ai des tonnes de questions en permanence pour me cadrer avec mon milieu de travail. Au final embauché comme commis de cuisine, je suis chef de partie en trois mois. Et les retours sont positifs de la part de nos clients.



Ici je lui donne pas la journée. A un moment tu peux faire de la merde, j’en fais aussi, mais d’une part je suis très dur avec moi même et d’autre part si un truc n’est pas logique, je vais voir un collègue ou un chef et je me fais reexpliquer le truc.

Je suppose que lorsque tu enfonces un clou dans une planche, tu ne tapes pas le clou avec ton marteau puis tu mets le clou dans ta planche ? Tu as eu besoin qu’on te forme pour cela ? pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 363 Karma: 692 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Si j'étais son tuteur, je lui retirerais "temporairement" le méga pistolet à clous qu'il porte sur sa ceinture. juste au cas où... XD Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1694 Karma: 1081 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 pOpO_510 Il serait capable de se les planter dans son propre corp ce con. ^^



La vidéo est déjà passée :



Brassens Quand on est con, on est con Il serait capable de se les planter dans son propre corp ce con. ^^La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2866486 Brassens Quand on est con, on est con psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 581 Karma: 1285 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Cela mérite bien un petit remix. ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 238 Karma: 293 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Je refuse de croire que quelqu'un puisse être aussi con. Non ! J'ai dit NON !! n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 30 En ligne ! Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0

@LeFreund

C'est pas l'apprenti qui est à blâmer mais celui qui lui a mal expliqué



Mouais... L'explication était mauvaise, sans doute, mais il reste qu'en se servant du truc dans sa boîte crânienne, il devrait se rendre compte avant même le premier coup de marteau que c'est débile.

Il faut arrêter de protéger les gens qui ne réfléchissent pas.

Si son boss lui avait dit de taper avec la tête au lieu du marteau (ou bien qu'il ait mal compris "tête du marteau", peu importe), il l'aurait fait aussi ? C'est toujours celui qui lui a expliqué qu'il faudrait blâmer ?



Cela dit, je suis partisan du fait qu'on ne peut pas juger une personne sur une seule action. Donc à moins de connaître la personne, on ne peut dire qu'elle est totalement conne. Mais au moment où c'est filmé (et si ce n'est pas fait exprès pour faire du buzz), son action était complètement conne oui, quelque soit l'explication qu'elle ai reçue. Citation :Mouais... L'explication était mauvaise, sans doute, mais il reste qu'en se servant du truc dans sa boîte crânienne, il devrait se rendre compte avant même le premier coup de marteau que c'est débile.Il faut arrêter de protéger les gens qui ne réfléchissent pas.Si son boss lui avait dit de taper avec la tête au lieu du marteau (ou bien qu'il ait mal compris "tête du marteau", peu importe), il l'aurait fait aussi ? C'est toujours celui qui lui a expliqué qu'il faudrait blâmer ?Cela dit, je suis partisan du fait qu'on ne peut pas juger une personne sur une seule action. Donc à moins de connaître la personne, on ne peut dire qu'elle est totalement conne. Mais au moment où c'est filmé (et si ce n'est pas fait exprès pour faire du buzz), son action était complètement conne oui, quelque soit l'explication qu'elle ai reçue. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3254 Karma: 963 Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne Re: Quand un apprenti charpentier a mal compris la consigne 0 Haha c'est drôle et stupide en même temps. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.