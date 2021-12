Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 211 Karma: 231 En ligne !

Re: Régis attache un sapin de Noël sur le toit de sa voit... Re: Régis attache un sapin de Noël sur le toit de sa voit... 0 @Nath33 Aujourd'hui tu ne peux plus avoir le droit de faire des erreurs et de les assumer.

Il y'a des gens qui pour certain domaine sont moins doués que d'autre, c'est le cas ici, en terme de logique et de bricolage c'est le néant ...



La vidéo n'est pas méchante, juste hilarante.