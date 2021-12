Vidéo : Une autruche attaque un homme au bord d'un étang (Chine) Posté par Skwatek

Une autruche attaque un homme au bord d'un étang à Yancheng, en Chine.





Vidéo (2mn13s) : Une autruche attaque un homme





saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 115 Karma: 235 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 1 Mention spéciale au pêcheur au fond qui s'en tamponne royal ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 276 Karma: 1088 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 J'ai jamais été aussi captivé que depuis le dernière épreuve dans Squid Game. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1698 Karma: 1082 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Quelle grâce l'autruche tout de même. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 838 Karma: 3314 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Rooohhh j'aurais parié que ça se finirait dans l'eau ! Quelle déception… Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 190 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 C'est ce qu'on appelle la politique de l'Autruche. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5950 Karma: 5746 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Une autrruche en Chine ??

Kékelfoula ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 799 Karma: 710 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Bizarre que ce soit en Chine, le coq chante pourtant Français. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1640 Karma: 2966 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1443 Karma: 1099 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Y'a vraiment pas de quoi rigoler. Une autruche, ça peut largement tuer un humain, c'est des monstres (100-150kg et 2m50, court à 40 km/h, griffes hyper vénères)...

D'ailleurs il me semble bien que le gars s'est fait planté quelques fois (je pense avoir vu du sang gicler)

Kékelfoula ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 799 Karma: 710 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Bizarre que ce soit en Chine, le coq chante pourtant Français. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1640 Karma: 2966 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1443 Karma: 1099 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Y'a vraiment pas de quoi rigoler. Une autruche, ça peut largement tuer un humain, c'est des monstres (100-150kg et 2m50, court à 40 km/h, griffes hyper vénères)...



Selon le propriétaire de l'étang, l'autruche lui est d'une grande utilité depuis plusieurs années pour chasser les étrangers.

Je ne vois pas le problème !

Elle fait son taff... Et plutôt bien.

Belle bête en tout cas.



Je ne vois pas le problème !



Elle fait son taff... Et plutôt bien.



@Kanpindon

Y'a vraiment pas de quoi rigoler. Une autruche, ça peut largement tuer un humain, c'est des monstres (100-150kg et 2m50, court à 40 km/h, griffes hyper vénères)...

D'ailleurs il me semble bien que le gars s'est fait planté quelques fois (je pense avoir vu du sang gicler)

C'est pour ça qu'il y a une clôture ! La clôture est là pour protéger l'autruche mais pas seulement.

@Kanpindon

Y'a vraiment pas de quoi rigoler. Une autruche, ça peut largement tuer un humain, c'est des monstres (100-150kg et 2m50, court à 40 km/h, griffes hyper vénères)...



D'ailleurs il me semble bien que le gars s'est fait planté quelques fois (je pense avoir vu du sang gicler)



Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 81 Karma: 103 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Il s'est bien fait voler dans les plûmes celui-là ! Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1987 Karma: 1382 Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... Re: Une autruche attaque un homme au bord d'un étang... 0 Un bon coup de bâton circulaire et l'autruche serait décapité.