Vidéo : L'abattage d'un arbre près d'une maison Posté par Skwatek

Un homme coupe un arbre près d'une maison dans un bois.





Vidéo (51s) : Abattage d'un arbre près d'une maison





Vidéo : Régis coupe un arbre Vidéo : Un arbre tombe sur une maison Vidéo : Branche éjectée pendant l'abattage d'un arbre

"LA CABANE ! LA CABANE !!! "

Vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais bûcheron?

NO NO NO NOOO

Je suis soulagé et déçu à la fois

ou pourquoi il ne faut pas couper en oblique mais à l'horizontal... il a eu de la chance pour sa maison et pour lui (malheureusement pour nous )

C'est l'histoire de 3 Québécois. Le premier construit sa cabane en paille, le second construit sa cabane en bois, et le dernier construit la sienne en une ostie de matière incassable qui bronche pas d'un poil quand un arbre tombe dessus...!

c'est surtout qu'un arbre à risque comme ça on attache une corde en haut pour guider la chute!

J'ai eu la chienne, mais heureusemain qu'lo cabone était bin en métal !

"quand un arbre y tombe dessus lâ"

Ma cabane au Canada, j'ai l'impression.



Ho c'est beau !