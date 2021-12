Vidéo : Le club des nazis sous le Troisième Reich (Sketch Browser Ballett) Posté par Infame_ZOD

Sous le Troisième Reich, un nazi refuse d'être « traité » de nazi. Sous-titrage en français.



Vidéo (1mn50s) : Nazi (Sketch Browser Ballett)





Hebus25 : Il doit me manquer une référence, je n'ai pas compris l'humour de cette vidéo.....



Et j'ai toujours du mal avec le côté Nazi = extrême droite. Il y a aussi beaucoup d'idéologie de "gauche" dans le nazisme.

kikekoi : Je trouve la vidéo du canard plus drôle

Mandryk : @Hebus25 Tu n'as pas compris l'humour parce que c'est de l'humour antifa.

PAST3K : Arrrrrrh c'est nazi plus rien comprendre jajaja !

Deathkami : @Hebus25 Ca m'étonne beaucoup ta phrase, tu aurais des exemples d'idéologie de gauche nazie ?



+ pas vraiment compris la vidéo non plus. Elle veut juste démontrer que les nazi ne s'assument pas ?