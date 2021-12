Vidéo : Comment ouvrir une bière sans alcool Posté par Kilroy1

Une technique pour ouvrir une bouteille de bière sans alcool.



Vidéo (10s) : Ouvrir une bière sans alcool





Auteur Conversation Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1956 Karma: 2134 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 C'est un FAIL (volontaire) / WIN Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 90 Karma: 156 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 Il va maintenant poster son tuto miracle pour ramasser les bouts de verre collés/gluants... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1876 Karma: 6935 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 J'ignorais qu'il fallait de l'alcool pour ouvrir un bière.

J'aurais été plus impressionné par un tuto pour ouvrir une bière sans mains. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1214 Karma: 3543 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 Vous seriez étonner mais il existe de bonnes bières sans alcool Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1015 Karma: 1800 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 Oui, oui, on a compris, oui, "vrai homme boit de l'alcool et dénigre ce qui n'en est pas", oui. mmmmh Je viens d'arriver Inscrit le: 10/9/2021 Envois: 75 Karma: 71 Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0 Dhiwal

Citation : "vrai homme boit de l'alcool et dénigre ce qui n'en est pas"

haha c'est bien vu comme moquerie

m'enfin l'alcool c'est aussi une question de goût, objectivement



@roondar

Citation : Vous seriez étonnés mais il existe de bonnes bières sans alcool

du coup, tu éveilles ma curiosité Citation :haha c'est bien vu comme moqueriem'enfin l'alcool c'est aussi une question de goût, objectivementCitation :du coup, tu éveilles ma curiosité zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1014 Karma: 3510 En ligne ! Re: Comment ouvrir une bière sans alcool Re: Comment ouvrir une bière sans alcool 0

@roondar

Vous seriez étonner mais il existe de bonnes bières sans alcool :)

TRAITRE!!!