Vidéo : Les ailes d'un avion monoplace se brisent en plein vol (Brésil) Posté par LeFreund

Les ailes d'un avion monoplace Embraer EMB 200 Ipanema se brisent en plein vol près d'une ferme à Lagoa da Confusão, au Brésil.



Vidéo (36s) : Les ailes d'un avion monoplace se brisent en vol





Vidéo : Crash d'un avion biplan sur une route Vidéo : Un avion se crashe dans un hangar Vidéo : Crash d'un planeur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 61 Karma: 257 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0 Quelqu'un aurait une explication de comment ça a pu se produire ?

Trop chargé ? Trop vieux ? En papier mâché ?

Trop chargé ? Trop vieux ? En papier mâché ? Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 212 Karma: 234 En ligne ! Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 2



La qualité de la vidéo ne vole pas bien haut. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11855 Karma: 12036 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0 Les ailes m'en tombent ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 768 Karma: 2766 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 1



Il a voulu devenir un X-wing Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 456 Karma: 683 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0 L'avion porte bien son immatriculation. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 979 Karma: 1224 En ligne ! Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 4

Ben je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a essayé de suivre l'avion avec son téléphone.

Cela parait évident pourtant, si les ailes d'un avion se brisent, il ne peut plus voler, et donc il s'écrase...



gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5075 Karma: 4129 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 1

Les produits d'épandage sont si corrosifs que ça a bouffer le bousin.

La réponse sera probablement dans le rapport d'accident d'ici quelques mois (quand tout le monde aura oublié). Mais une piste probable est la corrosion du longeron par les produits pulvérisés. Soit par mauvais entretien, soit via une légère fuite non détectée.

@Lester_Chaykin

C'est une blague ta réponse ???

Siegfried Je suis accro Inscrit le: 25/1/2021 Envois: 679 Karma: 422 En ligne ! Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0

@n666eo

les 2 ailes en même temps ?

n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 46 Karma: 54 En ligne ! Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0

@Siegfried

les 2 ailes en même temps ?

On dirait plutot que l'avion n'etait pas prêt à subir une remontée si forte à pleine charge.



L'aile est d'un seul tenant. Si ça casse, c'est toute l'aile (donc les deux côtés) qui cassent. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 116 Karma: 247 Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0 @Stromtooper pour faire simple, à l'instant où ça casse l'avion relance les gaz pour s'élever et répandre son produit donc c'est un moment critique mécaniquement qui pousse beaucoup sur les ailes.

Normalement ça tient avec le temps et les produits comme le disent @n666eo et @gazeleau

Avec un vieil avion, il faut être doux et l'entretenir.



Normalement ça tient avec le temps et les produits comme le disent @n666eo et @gazeleau



fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 140 Karma: 155 En ligne ! Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... Re: Les ailes d'un avion monoplace se brisent en ple... 0 Ha bah ça va beaucoup moins bien voler maintenant !