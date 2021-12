Vidéo : Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d'acide Posté par -LeZ-

Un homme dissout un lingot d'or dans un bécher rempli d'acide. Heureusement, l’opération est réversible !







Vidéo (1mn27s) : Dissoudre un lingot d'or dans de l'acide





Auteur Conversation tryfax Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... "Heureusement, il s'agit d'une vidéo truquée réalisée par NileRed.", du coup ça aurait pu être "drôle" mais en fait non. Ustost Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d...

@tryfax

"Heureusement, il s'agit d'une vidéo truquée réalisée par NileRed.", du coup ça aurait pu être "drôle" mais en fait non.

De plus l'acide ça fait mousser.





WalkerBip Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... First world problem ... Lester_Chaykin Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... C'est nul ! Mais merci de ne pas nous partager que des trucs bien. C'est reposant. Geronimo75 Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d...

ThomGamer Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... l'opération est réversible !



Suffit de monter la vidéo à l'envers et hop.



psikopate Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... illustration parfaite de ce qui se passe dans votre portefeuille actuellement.Au début,il y a des euros...et hop...il n'y a plus que des centimes d'euros! ladnewg Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... bordel, en fait on pisse de l'or ! Bouroski Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... Si c'était pas un fake ca ne serait pas perdu, d'après wikipédia la solution congèle en dessous de 30°c donc il serait facile de récupérer quasiment tout. ablator Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d...

c'est la journée des bières sans alcool ma parole ! MarineLePen Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d...

@ladnewg

bordel, en fait on pisse de l'or !



Si tu pisse rouge/orange, j'pense qu'il faut que tu ailles voir un médecin.



EDIT : C'était mon 666ème message, c'est tout pour moi, merci !



Jiovani Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d...

@Ustost

Citation :

@tryfax

"Heureusement, il s'agit d'une vidéo truquée réalisée par NileRed.", du coup ça aurait pu être "drôle" mais en fait non.

De plus l'acide ça fait mousser.





De plus l'acide ça fait mousser.



Oui mais non, ca depend totalement des matériaux dissou

Loom- Re: Dissoudre un lingot d'or dans un bécher rempli d... Je m'en doutais que c'était fakeadonf.