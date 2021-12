Vidéo : Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Posté par Skwatek

Un jeune homme place une ventouse sur la tête de son collègue chauve dans un laboratoire.







Vidéo (1mn4s) : Une ventouse sur la tête d'un chauve





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5348 Karma: 14235 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 4 J'avoue, j'ai rigolé! Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2010 Karma: 1398 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 1 La mouche qui pète ?

Niéééééééhéhéhé vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1258 Karma: 1369 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 0 Ok donc on peut se moquer des autres. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1580 Karma: 2847 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 0 Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2240 Karma: 2320 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 1 vantage93

Citation : Ok donc on peut se moquer des autres.

Citation : Ok donc on peut se moquer des autres.

Tant que le chauve sourit, OUI. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6312 Karma: 1970 Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 0 Haha l'ambiance... Ça peut être utile de mettre ça sous le chapeau en cas de grand vent!!! ^^ RhaoK Je m'installe Inscrit le: 9/1/2014 Envois: 229 Karma: 101 En ligne ! Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 0 @vantage93 Se moquer, c'est quand c'est au détriment de l'autre, là ça a l'air d'être rire avec ! Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 303 Karma: 328 En ligne ! Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve Re: Placer une ventouse sur la tête de ton collègue chauve 0

Donnez des sioux ! Donnez des sioux !