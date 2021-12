Vidéo : Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Posté par Skwatek

Un petit garçon essaie de courir à l'envers sur un tapis de course. Mauvaise idée.





Vidéo (29s) : Enfant vs Tapis de course





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2716 Karma: 6875 Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 7



20 ans plus tard : zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1016 Karma: 3542 Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 7 Je reconnais que c'est mal de se moquer d'un enfant, mais je reconnais que j'ai bien rigolé! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16145 Karma: 22456 En ligne ! Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 2 C'était de la lave au bout pour qu'il ne veuille pas lâcher ? gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5097 Karma: 4140 En ligne ! Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 1 Cette tête désespérée ! blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 12 Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 0 Ça donne pas envie d'avoir des gosses....

J'espère que les miens n'auront pas ce genre d'idée... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1649 Karma: 2990 Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 0 Ne jamais laisser un enfant et un tapis de course sans surveillance, un certain Mike Tyson a perdu sa fille comme ça. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4055 Karma: 1575 Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course Re: Un enfant en mauvaise posture sur un tapis de course 0 Mieux : ne faites pas d'enfants synonymes de soucis,

Mais qui a mis ce tapis de course cet enfant ici ?!