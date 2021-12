Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 113) Posté par -Flo-

Un automobiliste essaie de traverser une rivière en crue avec une Audi A3 dans le județ de Prahova, en Roumanie. Like a boss



Vidéo (51s) : Traverser une rivière en crue avec une Audi A3





Sur le même sujet :

L'idée à la con du jour (Vol. 112) Vidéo : Régis traverse en voiture une rivière en crue Vidéo : Camionnette vs Pont suspendu Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation nitramer Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2015 Envois: 35 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 Mais comment il a pu penser qu'il allait pouvoir passer! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3984 Karma: 16496 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 C'est bon, il appuie sur les freins donc il va sûrement pouvoir s'arrêter bientôt. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 560 Karma: 200 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 1 Et on reprend la blague célèbre, les Audi c’est comme les hémorroïdes, tous les trous du cul finissent par en avoir une ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1650 Karma: 2990 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 Les pompiers ont alors dû intervenir pour porter secours au conducteur en le récupérant par le coffre.



J'espère qu'on leur a montré la vidéo, ça a bien du les faire rire d'intervenir pour sauver ce débile. Citation :J'espère qu'on leur a montré la vidéo, ça a bien du les faire rire d'intervenir pour sauver ce débile. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1217 Karma: 3549 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 Je suppose que les assurances ne prennent pas en charge les réparations (du pont et de la voiture) dans ce cas de figure.

Rien que ça, ça me ferait renoncer à l'idée de passer, même avec un 4x4. MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1737 Karma: 3207 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0

Vidéo sponsorisée par les chips "Snack Day" saveur barbecue. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 356 Karma: 978 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 Certaines personnes n'ont pas idée de l'ordre de grandeur de certaines forces dans la nature. En prime, il n'est pas aidé par la poussée d'archimède



"La souffrance n'est jamais vaine" Le Ménestrel mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 298 Karma: 131 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 mais comment on peut être aussi bête ? Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1372 Karma: 1817 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0

@Barbatos

C'est bon, il appuie sur les freins donc il va sûrement pouvoir s'arrêter bientôt.



Il a aussi pensé à mettrez la marche arrière, ouf. Citation :Il a aussi pensé à mettrez la marche arrière, ouf. FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 85 Karma: 129 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 113) 0 -"Vous pensez que j'ai pied?"

-" Oui!! Oui, mais elle est un peu froide" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.