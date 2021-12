Vidéo : Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? Posté par THSSS

Un homme a une technique pour récupérer un t-shirt tombé de son balcon.



Vidéo (44s) : Récupérer un t-shirt tombé du balcon





Auteur Conversation Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 95 Karma: 477 En ligne ! Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 1 Il est bizarre son robot, c'est un drône? .... wait ... what?! iApple Je viens d'arriver Inscrit le: 7/11/2011 Envois: 9 Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 2 La récompense du crabe ?

Etre mangé ...



ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1651 Karma: 2998 Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 1 C'est pas plus rapide de descendre à l'étage concerné et sonner chez le voisin ? Non parce que ça doit prendre un temps fou d'aller au magasin pour chercher un crabe vivant. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1991 Karma: 2160 Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 1 Vous navigateur est trop vieux Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5959 Karma: 5751 Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 1 Prochaine vidéo : un type trie des lentilles avec des gants de boxe. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3987 Karma: 16517 En ligne ! Re: Comment récupérer un t-shirt tombé du balcon ? 1 @ThomGamer Pas en Chine, j'imagine.



Y a juste quelque jours j'étais dans un supermarché Chinois pas loin de Barcelone et y en avait une boîte pleine.



Y a juste quelque jours j'étais dans un supermarché Chinois pas loin de Barcelone et y en avait une boîte pleine.

Par contre, effectivement, la récompense du crabe pour avoir filé un coup de pince sera sûrement d'être bouffé...