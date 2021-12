Vidéo : La technique d'un cambrioleur pour entrer par une fenêtre avec des barreaux Posté par Skwatek

Après avoir été arrêté par la police, un cambrioleur montre sa technique pour entrer dans un bâtiment dont les fenêtres sont sécurisées avec des barreaux.





Vidéo (1mn3s) : Cambrioleur vs Fenêtre avec des barreaux





LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5357 Karma: 14276 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 0 Ah ben c'est malin, maintenant tout le monde connaît la technique!!! Du coup conseil de pro, évitez de mettre des barreaux à vos fenêtres si vous ne voulez pas qu'on entre comme ça chez vous! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 285 Karma: 1128 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 0 Il pourrait jouer son propre rôle depuis la naissance pour son biopic. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1582 Karma: 2852 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 3 et comment il a fait sortit le plasma de 90 pouces? momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 194 Karma: 353 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 0 Après le confinement, c'est pas moi qui passerait aussi facilement.... Il faudra appeler les pompiers.... Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 565 Karma: 215 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 1 Un cambrioleur se tape des barres et c'est même pas drôle (surtout pour sortir la télé déjà) lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 596 Karma: 689 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 0 Faut juste pas être trop pressé pour ressortir en cas d'urgence. Heureusement que c'est un besoin rare dans son métier... Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 115 Karma: 666 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 3 En même temps si il essaie de passer au travers en courant, ça fait des carrés de chocolat. Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 299 Karma: 293 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 0 Oui mais après, il faut sortir ? Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1595 Karma: 1673 Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... Re: La technique d'un cambrioleur pour entrer par un... 1 @lsdYoYo @Kratos2077 @ablator

Si jamais vous étiez sérieux: une fois à l'intérieur, suffit de sortir par une porte qu'on déverrouille.