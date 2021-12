Vidéo : Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d'une route (Argentine) Posté par Skwatek

Un guanaco vient à la rencontre d'automobilistes au bord d'une route en Argentine, mais malheureusement pour le jeune animal, il n'est pas seul...



Vidéo (28s) : Apparition puis disparition d'un jeune guanaco





Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2321 Karma: 4968 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 1



OKLM le bestiau ! La tranquillité avec laquelle il se chope sa bouffe.OKLM le bestiau ! LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3373 Karma: 955 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 2 @kpouer aussi simple qu'au McDrive sdfsdf Je m'installe Inscrit le: 4/2/2016 Envois: 427 Karma: 73 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 0 Non assistance à animal en danger ? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5156 Karma: 7716 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 0 Bip bip et le coyote c est quand même plus gaie. Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 816 Karma: 1675 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 0 Quelque part on a envie que le guanaco s'en sorte ! SAUVE-TOI le guanaco !



Mais quelque part le puma il a ptete pas bouffé depuis 2 semaines.

Pis bon, c'est la vie quoi... CRÈVE le guanaco ! mathieu84420 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/8/2016 Envois: 65 Karma: 89 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 0 Une allégorie des vaccinés et des variants. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5156 Karma: 7716 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 1

@mathieu84420

Une allégorie des vaccinés et des variants.

Non mon pote reviens par la , les humains c'est pas de bonnes fréquentations Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 84 Karma: 161 Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... Re: Un jeune guanaco apparait puis disparait au bord d&ap... 0 Finalement c'est comme les gens qui filment dans les abattoirs l'opinion s'offusque mais rien ne change il faut fermer tous les pumas pour que cesse cette barbarie.