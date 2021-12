Vidéo : La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Posté par THSSS

Un chien a la technique pour transporter 4 pneus en même temps.



Vidéo (1mn6s) : Un chien transporte 4 pneus





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien vole la place de son pote Vidéo : Un chien policier ouvre et ferme la portière d'une voiture de police Vidéo : Un petit chien a trop chaud Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2455 Karma: 3374 Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus 0 Je suis déçu je pensais qu'il allé les mettre autour du coup ^^ PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 755 Karma: 942 Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus 1 J'avoue être à la fois bluffé et sceptique.

Bluffé car si c'est lui tout seul qui a trouvé ça, cela dénote une réelle réflexion.

Sceptique car c'est tellement bien réfléchi, que j'ai un doute. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3058 Karma: 9882 Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus 0

@PseudoPris

J'avoue être à la fois bluffé et sceptique.

Bluffé car si c'est lui tout seul qui a trouvé ça, cela dénote une réelle réflexion.

Sceptique car c'est tellement bien réfléchi, que j'ai un doute.



Même s’il a appris ce « tour » il doit se remémorer de mettre le plus grand au fond et de l’attraper au milieu des autres. Y a du level quand même pour un chien. Citation :Même s’il a appris ce « tour » il doit se remémorer de mettre le plus grand au fond et de l’attraper au milieu des autres. Y a du level quand même pour un chien. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 373 Karma: 189 Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus 0 On serra bientôt envahi par les chiens ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 174 Karma: 773 En ligne ! Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus Re: La technique d'un chien pour transporter 4 pneus 0

@PseudoPris

J'avoue être à la fois bluffé et sceptique.

Bluffé car si c'est lui tout seul qui a trouvé ça, cela dénote une réelle réflexion.

Sceptique car c'est tellement bien réfléchi, que j'ai un doute.



Le doute est dû au fait qu’il s’agisse d’un berger belge? Citation :Le doute est dû au fait qu’il s’agisse d’un berger belge? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.