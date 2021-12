Vidéo : Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau sur la tête Posté par Skwatek

Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau sur la tête qui leur permet d'avoir une réserve d'oxygène.



Vidéo (1mn4s) : Travailler sous l'eau avec un seau sur la tête





billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1110 Karma: 1820 En ligne ! Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 2 J'me plaindrai plus jamais de mon taf... Non j'déconne LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5383 Karma: 14400 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 2 Note: veillez à ne pas appuyer trop longtemps sur le seau pour éviter de devoir changer le travailleur Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 549 Karma: 699 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0 Il fait super bien de l'apné le travailleur sous le deuxième seau! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 175 Karma: 1020 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 1 Y en a un des deux qui va finir noyé non ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2324 Karma: 4975 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0 Donc, en plus de travailler avec la tête dans le seau, il bosse à l'aveugle.



Je trouve cela plus triste qu'autre chose.



Même si, quelque part, c'est aussi malin. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 845 Karma: 616 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0 Et les écolos qui nous parlent des capteurs CO² dans les cantines ! Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1702 Karma: 1092 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0 @Ceriug Il est déjà mort mais l'autre ne le sait pas encore. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1219 Karma: 3556 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 1 @Ceriug Sa fait d'ailleurs 30m qu'il est pas remonté, quelle performance x) Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 106 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0 autant prendre une pompe à eau pour retirer l'eau pff Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 93 Karma: 170 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 1 - Et comment ça va le boulot ?

- Oh, chuis sous l'eau en ce moment... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5967 Karma: 5760 Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... Re: Des hommes travaillent sous l'eau avec un seau s... 0

Le retour aux vieilles valeurs ancestrales.