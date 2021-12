Vidéo : Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Posté par THSSS

Un moment incroyable capturé en vidéo : pendant une randonnée à ski, cette personne tend la main et un petit oiseau s'y pose et lui donne un cadeau. C'est beau. C'est l'esprit de Noël.





Vidéo (17s) : Un oiseau offre un cadeau à un skieur





Sur le même sujet :

Vidéo : Martin-pêcheur planté dans un bananier Vidéo : Une streameuse reçoit un cadeau du ciel Vidéo : Pas sympa la chouette Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Yazguen Maître GIF Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 13227 Karma: 12680 Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 Je l'ai senti venir Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 248 Karma: 59 Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 @Yazguen J'espère que tu étais tout seul. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 21 Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 Dans la tête du piaf " Oui, je suis certain que c'est ça qu'il voulait" lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 603 Karma: 702 Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 Attends... Tu me fais venir pour rien, pas de bouffe, je vais t'apprendre... Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 150 Karma: 63 En ligne ! Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 Il s'agit d'un Mésangeai du Canada pour celles et ceux que ça intéressent ^^. ecoutezbien Je m'installe Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 110 Karma: 275 En ligne ! Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 ATTENTION SPOIL : Afficher le spoil Même sans spoil tout le monde l'a vu venir à 3 décennies-lumière. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16177 Karma: 22505 En ligne ! Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur Re: Un petit oiseau sauvage apporte un cadeau à un skieur 0 Perso j'ai pas lu le titre, et juste en voyant la vidéo avec la musique j'ai trouvé ça suffisamment insolite, j'ai pas pensé que ça se finirait comme ça Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.