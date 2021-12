Vidéo : La technique du dindon contre le harcèlement de rue Posté par Koreus

Une Rouennaise de 20 ans teste la technique du dindon pour ne plus se faire harceler dans la rue.



Vidéo () : Technique du dindon contre le harcèlement de rue





Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 134 Karma: 317 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 Mouais ! Lapin12 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2020 Envois: 37 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 . Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2725 Karma: 4624 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 Vous navigateur est trop vieux Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2725 Karma: 4624 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 [désolé double post bug] dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2723 Karma: 6928 En ligne ! Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1



si ça peut faire fuir les chiens de talus ... MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 36 Karma: 156 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 dtclulu



… ça peut faire fuir les tiens, de chaluts ???! … ça peut faire fuir les tiens, de chaluts ???! pasdici Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 66 Karma: 73 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 ça peut faire c uir les t hiens de f alus ??? DougyT Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2011 Envois: 57 Karma: 95 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 Ok c'est drôle mais, vraiment, on en est là... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2661 Karma: 1250 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 Jeu d'acteur en Rouennais. sidious88 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2014 Envois: 46 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 1 Bien jouer, ça marche toujours. Pareil pour les gars, quand quelqu'un cherche la merde, faites les fous, les debiles en face comprendrons pas et arrêterons de vous faire chier.



Par contre c'est quoi c'est types qui suive des gens dans la rue, dans ma ville si y a un gars qui fait ça + d'une fois, il est remis en place et il recommence plus. C'est comme ceux qui commence a faire les racailles, remise en place par n'importe qui et du coup il y a jamais ce genre d'individus comme dans les grandes villes. Yelena Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2016 Envois: 44 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 Comment des gens peuvent croire que leurs methodes pour rencontrer quelqu'un comme ça peut marcher ? MonsieurK Je viens d'arriver Inscrit le: 7/1/2010 Envois: 49 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 "nanméjépadesnap jtédit"





Jolie mise en scéne, mais malheureusement je ne pense pas que ce soit utile IRL. Ca va pas arreter un crétin si il a décidé d'approcher une meuf Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5162 Karma: 7757 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 Apres...si il suffit de dire 4 ou 5 fois "t as un snap...t as un snap!!?" pour baiser. Ben je dis tentons! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2457 Karma: 3387 Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue Re: La technique du dindon contre le harcèlement de rue 0 @MonsieurK Oh bordel j'avais comprit " j'ai pas de masque" !!! je comprenais rien, merci !