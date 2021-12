Vidéo : Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter de rester bloqué des heures Posté par Koreus

À Paris, un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter de rester bloqué pendant des heures.



Vidéo (1mn) : Sac suspect dans le RER, un passager décide d'agir !





Vidéo : Un cycliste impatient vs Colis suspect (Milwaukee) Vidéo : Une femme évite un vol à la tire dans le RER B à Paris Vidéo : Un policer trouve un paquet suspect Source : Forum

17 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1019 Karma: 3569 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 7 C'est quoi le plus con: prendre des risques en ouvrant le sac potentiellement piégé ou prendre des risques en restant à coté d'un sac potentiellement piégé pour filmer? FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 204 Karma: 283 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1



Les gars, on ne fait pas repartir le train !



Il reste une bouteille en plastique dans la rame. Avec potentiellement du gaz Sarin dedans !Les gars, on ne fait pas repartir le train ! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 293 Karma: 1157 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0

@zoneh

C'est quoi le plus con: prendre des risques en ouvrant le sac potentiellement piégé ou prendre des risques en restant à coté d'un sac potentiellement piégé pour filmer?



On est à l'ère du kamikaze ( les fanatiques sont aujourd'hui assez cons pour sauter avec leur création) , le sac piégé ça ne se fait plus. Citation :On est à l'ère du kamikaze ( les fanatiques sont aujourd'hui assez cons pour sauter avec leur création) , le sac piégé ça ne se fait plus. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 676 Karma: 413 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 3 Ca aurait été une bombe ils auraient moins fait les malins. Colis suspect si il y a des protocoles a respecter c'est pas pour rien meme si c'est très chiant LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5388 Karma: 14439 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1 "Chef chef, on peut pas faire repartir le RER, quelqu'un de complètement fou à ouvert un colis suspect" ELJIII Je viens d'arriver Inscrit le: 2/8/2017 Envois: 7 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0 Vu la probabilité de trouver une bombe dans un sac, j'approuve la prise de risque. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3210 Karma: 4101 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1 C'est pas réprimandable d'ailleurs ? Le gars a quand même risqué les vies de dizaine de personnes Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 464 Karma: 327 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1 Je n'aurais quand même pas pris le risque de toucher au sac, il y a néanmoins plein de procédures à la con qui devraient être réformées.



Par exemple, quelqu'un fait un banal malaise vagal, on arrête toute la ligne le temps que les pompiers arrivent, au lieu de le sortir en gare et d'y attendre les secours.

Résultat, tout le monde attend, les trains se chargent et les personnes se retrouvent tassées, au risque de multiplier les malaises partout sur la ligne.



L'autre jour, j'ai été coincé pendant plus d'une heure parce que des personnes avaient été vues sur la voie à l'autre bout de la ligne.

La solution, au lieu de tout bloquer et d'attendre que la police se mobilise, accède à la ligne et inspecte la section, serait de faire rouler la rame suivante au pas sur cette section, que le chauffeur confirme qu'il n'y a plus personne et que le trafic reprenne normalement.



Mais bon, j'imagine qu'il y a toutes ces lourdeurs en raison de craintes de judiciarisation. pipota Je m'installe Inscrit le: 20/8/2013 Envois: 124 Karma: 150 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1



Je me souviens en tout cas qu'à cette époque pendant un temps dans les TGV les espaces pour les bagages étaient condamnés on ne pouvait utiliser que ceux au dessus de notre tête. Pareil dans les métro ils avaient mis des barrages en métal pour empêcher de glisser un sac sous les sièges.



Prenant le TGV et métro tous les jours je préfère arriver en retard que mourir à titre perso, et perdre entre 30mn et 2h pour ça c'est pas dramatique. Je crois me souvenir que c'est suite aux attentats en Espagne qu'on a commencé à sécuriser les espaces ou un sac est abandonné.Je me souviens en tout cas qu'à cette époque pendant un temps dans les TGV les espaces pour les bagages étaient condamnés on ne pouvait utiliser que ceux au dessus de notre tête. Pareil dans les métro ils avaient mis des barrages en métal pour empêcher de glisser un sac sous les sièges.Prenant le TGV et métro tous les jours je préfère arriver en retard que mourir à titre perso, et perdre entre 30mn et 2h pour ça c'est pas dramatique. chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4135 Karma: 4637 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1

@ELJIII

Vu la probabilité de trouver une bombe dans un sac, j'approuve la prise de risque.



Il y a à peu près autant de chance de gagner au loto que de tomber sur un colis piégé, mais là bizarrement je n'aimerais pas être le gagnant... Citation :Il y a à peu près autant de chance de gagner au loto que de tomber sur un colis piégé, mais là bizarrement je n'aimerais pas être le gagnant... Lapin12 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2020 Envois: 38 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1 Courage à tous les franciliens Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3210 Karma: 4101 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 2

@Gring

Je n'aurais quand même pas pris le risque de toucher au sac, il y a néanmoins plein de procédures à la con qui devraient être réformées.



Par exemple, quelqu'un fait un banal malaise vagal, on arrête toute la ligne le temps que les pompiers arrivent, au lieu de le sortir en gare et d'y attendre les secours.

Résultat, tout le monde attend, les trains se chargent et les personnes se retrouvent tassées, au risque de multiplier les malaises partout sur la ligne.





Ouai 'fin "un banal malaise vagal" ; ça c'est ce que tu penses. C'est pas pour rien qu'on ne tente pas de retirer le casque d'un motard après un accident.

Déplacer c'est peut être aussi aggraver : t'en sais rien, t'es pas médecin.

Citation : L'autre jour, j'ai été coincé pendant plus d'une heure parce que des personnes avaient été vues sur la voie à l'autre bout de la ligne.

La solution, au lieu de tout bloquer et d'attendre que la police se mobilise, accède à la ligne et inspecte la section, serait de faire rouler la rame suivante au pas sur cette section, que le chauffeur confirme qu'il n'y a plus personne et que le trafic reprenne normalement.

Et si ces personnes étaient mal intentionnées ? Qui peut dire sur le moment qu'elles n'ont pas saboté les voies ? Qu'il n'y a qu'elles, et pas tout un groupe qui les suit ? Peut être même qu'elles vont revenir, tenter de retraverser ? Se suicider ?



C'est facile après coup de se dire "ah bah c'était juste ça". Citation :Ouai 'fin "un banal malaise vagal" ; ça c'est ce que tu penses. C'est pas pour rien qu'on ne tente pas de retirer le casque d'un motard après un accident.Déplacer c'est peut être aussi aggraver : t'en sais rien, t'es pas médecin.Citation :Et si ces personnes étaient mal intentionnées ? Qui peut dire sur le moment qu'elles n'ont pas saboté les voies ? Qu'il n'y a qu'elles, et pas tout un groupe qui les suit ? Peut être même qu'elles vont revenir, tenter de retraverser ? Se suicider ?C'est facile après coup de se dire "ah bah c'était juste ça". nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1206 Karma: 2213 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 1 Et le plaquage il est où ??



Tempo123 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 96 Karma: 483 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0 Société du risque zéro : on créé des procédures où personne n'agit, personne ne réfléchit, parce que personne ne veut endosser le risque. le "je fais mon boulot" est la pire réponse qu'on puisse donner.



Bravo au pragmatisme de cette personne. Franchement croire qu'un colis piégé va exploser si on l'ouvre... S'ils veulent faire exploser je suis sûr qu'ils utilisent d'autres méthodes. AREme Je m'installe Inscrit le: 17/11/2015 Envois: 199 Karma: 352 Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0

@zoneh

C'est quoi le plus con: prendre des risques en ouvrant le sac potentiellement piégé ou prendre des risques en restant à coté d'un sac potentiellement piégé pour filmer?



Même les mecs de la RATP restent à quelques mètres... Citation :Même les mecs de la RATP restent à quelques mètres... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 213 Karma: 547 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0 Bloquons tout le traffic mais laissons les passagers à proximité du colis ? Ça n'a aucun sens. Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 133 Karma: 117 En ligne ! Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... Re: Un passager du RER ouvre un sac suspect pour éviter d... 0 @zoneh



@zoneh

je vote pour ton commentaire. la prise de risque est égale à zéro. il faut arrêter les délires.