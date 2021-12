Vidéo : Un gentil buffle vient en aide à une tortue Posté par THSSS

Un gentil buffle vient en aide à une tortue dans un zoo.



Vidéo (16s) : Le gentil buffle et la torue





Vidéo : Une tortue retourne sa copine qui est sur le dos Vidéo : Une hyène attrape un buffle par les couilles Vidéo : Un buffle marche sous l'eau Source : Forum

Auteur Conversation Huceval Je suis accro Inscrit le: 17/6/2008 Envois: 1303 Karma: 455 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 1 Je voudrait pas humaniser l'action, mais j'avoue que je vois mal une autre explication que l'entraide. Et si c'est bien de l'entraide, comment il a fait pour avoir conscience du danger d'être sur le dos pour une espèce aussi différente de la sienne ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1020 Karma: 3592 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 2 "Quand le buffle aide la tortue, le phacochère se noie dans le marigot"

Proverbe africain (enfin, je crois...) Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 11927 Karma: 8433 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 2 Ça lui grattait au-dessus de la corne, c'est tout ^^ ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1587 Karma: 2884 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 5



Un genil buffle vien en aide à une orue renversée sur le dos dans un zoo. En uilisan l'une de ses cornes, le buffle reourne la orue pour qu'elle soi de nouveau sur ses paes. Belle solidarié ! lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 617 Karma: 714 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 1 Ce buffle n'a pas tord eu ! lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 617 Karma: 714 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 2 Hormis la faute de frappe, on dirait le titre d'une fable de Lafontaine : "Le gentil buffle et la tortue".



edit: @ablator T'es un peu dur, dans le titre il ne manque qu'un seul 't', pas 12. madriz Je m'installe Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 110 Karma: 106 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 4 Les animaux sont de quel côté de la barrière ? momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 195 Karma: 354 Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 0 Oui, en fait le titre devait plutot être : un buffle, qui se faisait chier, retourne la tortue pour la 92ieme fois.... ( car je vois mal la tortue se mettre sur le dos volontairement : et en plus, il ne semble pas y avoir d'obstacle...) Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 991 Karma: 1247 En ligne ! Re: Un gentil buffle vient en aide à une tortue 0 lsdYoYo,



Non, pas tord, mais tort.



Non, pas tord, mais tort.

Voir ici.