Vidéo : Un homme fait preuve de self-control Posté par Skwatek

Un homme charge du matériel musical dans le coffre de sa voiture quand soudain...





Vidéo (1mn43s) : Démonstration de self-control





Auteur Conversation dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1887 Karma: 6968 Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 J'ai comme l'impression que c'est plutôt la voiture de son pote, et qu'il décide finalement de faire comme s'il n'avait rien vu (ou qu'il réfléchit à l'histoire qu'il va raconter).



Ca expliquerait qu'on ait la vidéo : le pote en question ayant cherché à obtenir l'enregistrement pour voir ce qu'il s'était passé. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 773 Karma: 2781 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 Il réfléchit au mytho qu'il va sortir à l'assurance Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2066 Karma: 3555 Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 Grace à effort de volonté, il ne s'est rien passé ! Balèze !

On ne va pas laisser la réalité faire ce qu'elle veut, non mais ! Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1445 Karma: 1567 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 Moi je me disais qu'il a fait une connerie auquel il avait deja pensé et que là il a oublié. C'est le seul truc que je vois pour expliquer l'absence de reaction, la rage froide/le dépit du "chuis trop con" a propos d'une erreur qui devait pas arriver parce qu'il y avait déjà pensé.

L'histoire du pote explique pas son calme pour moi:x djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 24 Karma: 70 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 1 Vous navigateur est trop vieux Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1445 Karma: 1567 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 DSO Deathkami Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 72 Karma: 95 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 En toute franchise, je crois que j'aurai exactement la même réaction.. :

Faire la connerie

Réaliser ce qu'il vient de se passer

Prendre quelques secondes pour voir ce qu'il est possible de faire après coup

Continuer ce que je faisais avant ¯\_(ツ)_/¯ djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 24 Karma: 70 En ligne ! Re: Un homme fait preuve de self-control Re: Un homme fait preuve de self-control 0 @Interfector internet nous joue des tours